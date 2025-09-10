Sport

Mircea Lucescu a luat foc: "Opriți-vă! Sunt niște enormități! Dacă vine frizerul în cantonament înseamnă că e haos la echipa națională?". Exclusiv

Extrem de deranjat de invențiile din jurul echipei naționale apărute în presă, Mircea Lucescu a precizat pentru FANATIK că nu este nimic adevărat.
10.09.2025 | 16:55
Mircea Lucescu a luat foc Opritiva Sunt niste enormitati Daca vine frizerul in cantonament inseamna ca e haos la echipa nationala Exclusiv
Mircea Lucescu a explodat după ultimele invenții apărute despre obiceiurile de la echipa națională.

Selecționerul Mircea Lucescu a dezmințit mai multe informații apărute în presă legate de echipa națională și a atras atenția că s-a ajuns mult prea departe cu invențiile. „Il Luce” a răbufnit, după ce în ultimele ore a fost criticat în mod continuu în lumea fotbalului românesc.

Invențiile din jurul echipei naționale l-au scos din sărite pe Mircea Lucescu

După ce România a remizat în Cipru, scor 2-2, au apărut zvonuri că jucătorii echipei naționale au parte de o libertate mult prea mare în cantonament, ar sta la cafele și ar fuma pe balcon. Când a auzit aceste afirmații, Mircea Lucescu a luat foc într-o intervenție în exclusivitate pentru FANATIK.

”Numai minciuni, numai invenții. Nu îmi vine să cred ce se poate scrie după un meci al naționalei. Cum adică e haos în cantonament că se tund jucătorii? Asta făceau jucătorii cu toți antrenorii, este o practică, este un obicei. E ceva practic la noi.

Ce să facă? Să meargă să stea în camere, să stea pe telefoane sau să se uite la filme. Jucătorii ne mai roagă din când în când, m-au rugat și pe mine, să-i las să vină frizerul în cantonament, să se tundă. E o chestiune de civilizație. E o chestiune de estetică.

Cum adică e haos la echipa națională, dacă vine frizerul în cantonament? Unde ați mai auzit așa ceva? Nu există așa ceva, jucătorii naționalei să fumeze în cantonamentul echipei naționale sau când vin la reunirea lotului, înainte sau după. Sunt niște enormități, credeți-mă. N-am mai auzit așa ceva în viața mea”, a declarat Lucescu.

Lucescu, deranjat de lipsa de patriotism a românilor

După ce în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a avut un discurs agresiv la adresa criticilor de serviciu din fotbalul românesc, selecționerul primei reprezentative s-a arătat surprins că în România nu mai există patriotism.

”Spuneți-le, vă rog tuturor, să se oprească. Cum adică, jucătorii beau cafele? Păi, ăsta e haos? Că jucătorii beau o cafea? Asta înseamnă că eu nu mai am control asupra echipei când totul este aranjat la națională, totul este la virgulă? Asta poate să o spună oricine și cei de la Federație dacă vor. Nu se poate!

E o escaladare cum nu am mai văzut niciodată. Până la urmă e doar un meci cu Cipru care s-a terminat la egalitate. De unde invențiile astea, gogomăniile astea? Chiar așa? Nu există nici măcar un minimum de patriotism, mă refer în sensul bun al cuvântului. Să ții, să iubești echipa națională.

Măcar să nu inventezi asemenea lucruri incredibile, care nu s-au întâmplat și nu se vor întâmpla niciodată în mandatul meu. Dacă vine frizerul la echipa națională e haos cu Mircea Lucescu. Doamne, Doamne!”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

