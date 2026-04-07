Mircea Lucescu a murit! Marele antrenor român a încetat din viață la 80 de ani

Mircea Lucescu a încetat din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București, la ora 20:36. Vă readucem aminte că fostul selecționer a suferit un infarct pe parcursul zilei de vineri, 3 aprilie, iar de atunci starea sa de sănătate s-a înrăutățit. În noaptea dintre sâmbătă și duminică, „Il Luce” fusese transferat la ATI.

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar din București

De remarcat că reputatul antrenor a suferit infarctul chiar în timpul analizelor finale pe care le-a făcut înainte de a fi externat. Medicii l-au revascularizat, iar starea sa de sănătate a devenit stabilă, conform managerului Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu. Numai că, din păcate, la doar patru zile distanță de la . FANATIK este alături de familia îndoliată, dar și de cei care l-au cunoscut pe adevăratul Mircea Lucescu.

Vestea tragică întristează întreg poporul român. Mircea Lucescu a fost un vizionar în fotbal, reușind să scrie istorie atât pe plan intern, cât și internațional. Decesul lui „Il Luce” vine la doar 12 zile distanță de la momentul în care s-a aflat pe banca tehnică în barajul dintre Turcia și România. Ulterior meciului de la Istanbul, starea de sănătate a antrenorului s-a înrăutățit, .

Anunțul făcut de Spitalul Universitar

La scurt timp după ce Mircea Lucescu a murit, Spitalul Universitar din București a dat un comunicat prin care a anunțat oficial trecerea în neființa a fostului selecționer al naționalei României.

”Astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Cine a fost Mircea Lucescu

Povestea lui Mircea Lucescu în fotbal pornește din anul 1963. La acel moment, „Il Luce” debuta pentru Dinamo, ca în cariera de fotbalist să mai fie legitimat la Știința București și la Corvinul Hunedoara. De-a lungul anilor, fostul atacant a obținut 7 titluri și o Cupă a României. Ca internațional, Lucescu a adunat 70 de selecții, în care a reușit să marcheze 9 goluri.

Pe plan familial, Mircea Lucescu este căsătorit cu Neli Lucescu din 1967, de când cei doi aveau 22, respectiv 23 de ani. Răzvan Lucescu este singurul copil al cuplului, iar acesta a urmat drumul tatălui său în antrenorat, devenind unul dintre cei mai iubiți tehnicieni din Grecia după performanțele obținute la PAOK.

Cariera lui Mircea Lucescu ca antrenor

Pasul pe banca tehnică a fost făcut în 1982 când, din postura de jucător-antrenor, Mircea Lucescu o pregătea pe Corvinul Hunedoara. După 4 ani petrecuți la club, „Il Luce” era de acord să preia echipa națională, acolo unde a stat nu mai puțin de 5 ani de zile, până în 1986. Din 1985 a antrenat și Dinamo în paralel.

Extrem de apreciat în regimul comunist, Mircea Lucescu a reușit să facă performanță la Dinamo, echipă pe care a iubit-o toată viața. Satisfacțiile la club nu au întârziat să apară, iar titlul din sezonul 1989/1990 și Cupele României câștigate în 1985/1986 și 1989/1990 sunt roadele muncii depuse de „Il Luce”.

Echipele antrenate de Mircea Lucescu

Plecarea în vest a fost făcută o dată cu căderea regimului comunist. În 1990, Mircea Lucescu semna cu Pisa, în Italia, țară unde le-a pregătit, pe rând, pe Brecia și Reggiana. Totodată, Inter a fost antrenată de marele tehnician român. După aventura în „Cizmă”, „Il Luce” a revenit în țară, la Rapid.

Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit, naționala Turciei și Dinamo Kiev au avut onoarea să îl aibă pe Mircea Lucescu ca „principal”. Ultima aventură în antrenorat a fost la echipa națională a României, unde fostul selecționer a stat între august 2024 – martie 2026, reușind să ducă „Generația de Suflet” la barajul pentru Mondial.

Echipele antrenate de Mircea Lucescu: Corvinul Hunedoara, Dinamo, România (2 mandate), Pisa, Brescia (2 mandate), Reggiana, Rapid (2 mandate), Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit, Turcia și Dinamo Kiev.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

În cariera sa care s-a întins peste patru decenii, , ocupând astfel treapta a 3-a în clasamentul celor mai galonați antrenori din istorie. Românul este devansat doar de Sir Alex Ferguson, cu 47 de trofee, și Pep Guardiola, cu 37 de trofee.

Perioada cea mai prolifică a fost petrecută în Ucraina, la Șahtior. Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul din țara vecină și a reușit să câștige nu mai puțin de 8 campionate, 7 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe, dar și Cupa UEFA la finalul sezonului 2008/2009. Fostul selecționer a avut o relație deosebită cu Rinat Ahmetov, oligarh ucrainean și patron al echipei Șahtior.