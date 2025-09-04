Mircea Lucescu a pus la zid un internațional lăsat în afara lotului pentru Canada și Cipru: „Trebuie să am o discuție foarte serioasă cu el”

Sport

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa unui fotbalist român aflat în vederile sale pentru convocare: „Echipa națională nu are nevoie de orgoliu”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.09.2025 | 18:50
Mircea Lucescu la un antrenament al echipei naționale. Foto: Sport Pictures

Selecționerul României a susținut conferința de presă premergătoare meciului amical contra Canadei de vineri seară de pe Arena Națională. Printre altele, cu această ocazie a fost întrebat și despre situația lui Ionuț Radu, portarul titular în acest moment de la Celta Vigo, echipă de La Liga. Iar „Il Luce” a abordat pe această temă un discurs destul de dur la prima vedere.

Mircea Lucescu, poziție fermă vizavi de convocarea lui Ionuț Radu la echipa națională: „Este în vederile mele, dar cu el trebuie să am o discuție foarte serioasă”

El a transmis că goalkeeperul, care nu a fost convocat pentru această acțiune în ciuda faptului că a reușit deja, într-un timp destul de scurt, să se impună la club, deși se află în vederile sale, are nevoie de un tratament ceva mai special pentru a putea să ajungă din nou să fie de folos primei reprezentative.

În acest sens, selecționerul a vorbit chiar și despre un orgoliu personal prea mare pe care l-ar avea Radu, chestiune care nu ar fi deloc benefică vestiarului și atmosferei generale din sânul naționalei. Pe de altă parte, experimentatul antrenor a explicat că urmează să aibă în scurt timp o discuție directă cu portarul vizavi de aceste chestiuni. Astfel, în funcție de cum va decurge acel dialog, ne putem aștepta ca Ionuț Radu să revină în viitorul apropiat la echipa națională a României.

„Este în vederile mele, dar cu el trebuie să am o discuție foarte serioasă, pentru că este un tip mai special. Echipa națională nu are nevoie de mult orgoliu care poate să creeze probleme celorlalți.

Mă bucur că joacă, e titular acum. Din spusele tuturor și care au avut un contact cu el, el când vine trebuie să fie titular. În scurt timp, și Moldovan va deveni titular la Oviedo. Sava se comportă excelent și la antrenamente”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

Ce portari a convocat Mircea Lucescu pentru meciurile contra Canadei și Ciprului

În afara amicalului de vineri seară de pe Arena Națională, „tricolorii” se deplasează cu ocazia acestei acțiuni în Cipru pentru duelul din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Pentru aceste partide, Mircea Lucescu a convocat, în mod tradițional, trei portari. Este vorba despre Horațiu Moldovan de la Real Oviedo, Ștefan Târnovanu de la FCSB și Răzvan Sava de la Udinese.

La această acțiune, „Il Luce” nu se va putea baza pe Andrei Borza. Chiar dacă a fost convocat, fundașul stânga de la Rapid s-a accidentat în cantonament și astfel a devenit indisponibil. În locul lui a fost chemat în regim de urgență Alex Chipciu.

  • 28 de ani are Ionuț Radu
  • 4 selecții a adunat până în prezent Ionuț Radu la echipa națională a României
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
