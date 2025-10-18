Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „Ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem”

Imediat după acțiunea naționalei din luna octombrie, Mircea Lucescu nu a ezitat și l-a sunat pe Ioan Ovidiu Sabău pentru a-i mulțumi pentru felul în care îl pregătește pe Alex Chipciu, fotbalist pe care „Il Luce” l-a lăudat după meciul contra Austriei.

Mircea Lucescu și Ioan Ovidiu Sabău, convorbire telefonică după România – Austria 1-0. Ce i-a transmis „Il Luce”

Oltenii au răbufnit după ce câștigat de campioana en-titre cu scorul de 1-0. După acest episod, Ioan Ovidiu Sabău i-a luat apărarea selecționerului. Totodată, el a dezvăluit că a fost sunat, la rândul său, de Mircea Lucescu, care a ținut să-l felicite și i-a dat credit pentru modul în care veteranul Alex Chipciu a arătat la echipa națională:

„Am vorbit cu dânsul, l-am felicitat pentru victoria cu Austria, iar el mi-a mulțumit pentru Alex Chipciu. Nici pentru dânsul n-a fost o perioadă ușoară. La experiența și valoarea dânsului, și noi ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem despre un astfel de om. Să fim mai bine informați, documentați, când vorbim despre un astfel de om. Merită mai mult respect.

Ne-a reprezentat, a făcut multe pentru fotbalul românesc, a format, a crescut mulți jucători, a format echipe… Al treilea cel mai important antrenor din lume ca număr de trofee câștigate. Sunt atacuri la persoană, să facem impresie că știm niște lucruri”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă premergătoare partidei U Cluj – FC Botoșani.

Ce a spus Mirel Rădoi despre Mircea Lucescu la conferința de presă

de Gigi Becali. El s-a prezentat la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia cu o foaie pe care avea printate declarațiile respective, pe care a spus că le va folosi ca motivație pentru jucători:

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer al României poate avea o asemenea declarație, să spună că își dorește ca o echipă să câștige în fața celeilalte. Așa ceva n-am auzit în viața mea, n-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de azi. Este ceva incredibil. Se pare că este normal la noi. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți. Am citit ce a putut spune domnul Lucescu. Înțeleg că susții o echipă, că poate nu o înghiți pe cealaltă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă. Nu poți spune că iei jucători de la o echipă mai motivată, când tu ai jucători și de la adversară. Această declarație o vom folosi ca motivație pentru jucători”, a transmis Mirel Rădoi.

Cum i-a răspuns Mircea Lucescu lui Mirel Rădoi

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, s-a arătat extrem de dezamăgit de reacția lui Mirel Rădoi. „Il Luce” a explicat și care a fost contextul în care i-a urat succes lui Gigi Becali pentru derby-ul cu Craiova: „Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua. Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume!”, a explicat Mircea Lucescu, conform