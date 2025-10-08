Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la consecințe. E vina mea că l-am folosit”

România joacă împotriva Moldovei şi Austriei în pauza internaţională din luna octombrie. „Tricolorii” nu mai au şanse la primul loc în grupă în preliminariile CM 2026, dar au prezenţa asigurată la barajul din luna martie, unde se va decide calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada şi Mexic.

Mircea Lucescu l-a criticat pe Horaţiu Moldovan

Selecţionerul Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horaţiu Moldovan înaintea meciului amical împotriva Moldovei, spunând că portarul lui Oviedo , cât şi în meciul din Cipru. Jucătorul nu va mai fi convocat decât dacă va evolua şi la nivel de club:

„În meciul cu Canada a fost vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, iar jocul este responsabilitatea jucătorilor.

Antrenorul poate să îi tragă la răspundere pe jucători. Ce-a făcut Moldovan în acel meci cu Canada, nu s-a gândit la consecințele pe plan emoțional în cazul colegilor. Când vii la echipa națională trebuie să fii super responsabil, să știi că orice lucruri pe care îl faci poate influența cariera altor jucători.

Să pierzi cu Bosnia cum am pierdut noi este inacceptabil. E suficient. (n.r. îl veți mai convoca pe Moldovan?) Dacă o să joace sigur, dar el nu a jucat. E vina mea pentru că l-am folosit nejucând”, a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Portarul lui Oviedo, ţap ispăşitor în meciul cu Cipru

Pe lângă gafa din meciul amical cu Canada, Horaţiu Moldovan a fost scos ţap ispăşitor de selecţioner şi pentru remiza din Cipru. Lucescu i-a reproşat faptul că a degajat balonul, în loc să ţină de minge:

„El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să scoată echipa și să joace minge lungă. Trebuia să ținem mingea la 2-1 și să n-o vadă ei până la sfârșitul meciului pentru că ei nu făceau presing.

Degajarea lui la mijlocul terenului i-a împins pe toți să iasă într-un interval de 20 de metri. Ceilalți au preluat, au jucat peste noi și ne-au dat gol. Poți să faci asta dacă dă mingea în 20 de metri advers și acolo, dar dacă ai unul care degajează doar până la mijlocul terenului, nu ai voie să faci asta.

Știa că nu are voie, i s-a atras atenția. Trebuie să ținem de minge cât puteam. Nu putem să începem cu minge lungă. Nu accept pentru nimic în lume”, a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Horaţiu Moldovan, prezenţă constantă la echipa naţională a României

Horaţiu Moldovan a lipsit de puţine ori de la lotul naţionalei în ultimii ani. A apărat în opt din cele zece meciuri din preliminariile Euro 2024, acolo unde a fost rezerva lui Florin Niţă. Şi în actualele preliminarii, portarul lui Oviedo a avut cele mai multe prezenţe.

A apărat în ultimele cinci meciuri ale echipei naţionale şi în actuala campanie a lipsit doar la meciul cu Bosnia-Herţegovina, unde a apărat Florin Niţă. naţionalei în meciurile cu Moldova şi Austria.