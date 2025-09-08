Mircea Lucescu a spus de ce a preferat să rămână cu un singur atacant pentru Cipru – România: ”La asta trebuie să reflecteze cei care comentează”

, iar Mircea Lucescu a decis să nu mai aducă niciun atacant la lot pentru duelul pe care naționala României îl are cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

ADVERTISEMENT

De ce nu a mai chemat Mircea Lucescu niciun atacant la națională pentru Cipru – România

Înaintea întâlnirii Cipru – România, , selecționerul primei reprezentative a explicat de ce a hotărât să nu aducă un înlocuitor după accidentarea lui Louis Munteanu.

”Nu am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, pe urmă e Miculescu, care a mai jucat la Steaua (n.r. – FCSB) în poziția de atacant. Nu poți veni din prima la echipa națională. Sunt niște relații construite.

ADVERTISEMENT

Mai este și Tănase acolo. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă, în campionat sunt mulți atacanți străini. La asta trebuie să reflecteze cei care comentează în spațul public”, a declarat Mircea Lucescu, la .

Ce îl îngrijorează pe Lucescu înaintea jocului din Cipru

Referitor la meciul cu Cipru din preliminariile Mondialului de anul viitor, selecționerul României a mărturisit că lucrează la mentalul jucătorilor după eșecul usturător din amicalul cu Canada.

ADVERTISEMENT

”E un test extrem de important. Sunt convins că jucătorii și-au dat seama că evoluția lor din meciul cu Canada nu a fost cum ne-am așteptat ei. Canadienii au tratat meciul ca pe unul oficial, noi ne-am mai gândit la meciul cu Cipru. Au fost și momente pozitive, cu ocaziile create, și momente negative, faze tratate superficial, la golurile doi și trei.

ADVERTISEMENT

Vom încerca să punem la punct starea lor psihică. E nevoie de foarte multă concentrare. Jucăm împotriva unei echipe ambițioase. Antrenorul lor își permite să schimbe jucătorii de la meci la meci. Ies imediat la presing, au și calitate în atac, jucători tehnici. Un jucător determinant este Kastanos, liniștește jocul, iar pasele lui sunt precise.

Sunt convins că vom intra bine în teren. Rămâne să vedem în ce măsură vom câștiga duelurile individuale. Atmosfera nu s-a schimbat deloc. Sigur, a fost o dezamăgire generală în seara meciului.

ADVERTISEMENT

Din a doua zi am încercat să punem totul la punct și să vedem ce am făcut bine. Am venit după trei luni în care nu ne-am văzut. Sunt convins că greșelile apărute în jocul nostru au fost din cauza lipsei de concentrare și atenție”, a spus Mircea Lucescu.