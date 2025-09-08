Sport

Mircea Lucescu a spus de ce a preferat să rămână cu un singur atacant pentru Cipru – România: ”La asta trebuie să reflecteze cei care comentează”

Criticat pentru faptul că nu a mai chemat un atacant la națională după accidentarea lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu s-a apărat înaintea meciului Cipru - România.
Traian Terzian
08.09.2025 | 18:34
De ce nu a mai chemat Mircea Lucescu niciun atacant la lot pentru Cipru - România. Sursă foto: captură YouTube FRF TV.

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire înaintea partidei amicale cu Canada, iar Mircea Lucescu a decis să nu mai aducă niciun atacant la lot pentru duelul pe care naționala României îl are cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

De ce nu a mai chemat Mircea Lucescu niciun atacant la națională pentru Cipru – România

Înaintea întâlnirii Cipru – România, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Nicosia, selecționerul primei reprezentative a explicat de ce a hotărât să nu aducă un înlocuitor după accidentarea lui Louis Munteanu.

”Nu am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, pe urmă e Miculescu, care a mai jucat la Steaua (n.r. – FCSB) în poziția de atacant. Nu poți veni din prima la echipa națională. Sunt niște relații construite.

Mai este și Tănase acolo. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă, în campionat sunt mulți atacanți străini. La asta trebuie să reflecteze cei care comentează în spațul public”, a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.

Ce îl îngrijorează pe Lucescu înaintea jocului din Cipru

Referitor la meciul cu Cipru din preliminariile Mondialului de anul viitor, selecționerul României a mărturisit că lucrează la mentalul jucătorilor după eșecul usturător din amicalul cu Canada.

”E un test extrem de important. Sunt convins că jucătorii și-au dat seama că evoluția lor din meciul cu Canada nu a fost cum ne-am așteptat ei. Canadienii au tratat meciul ca pe unul oficial, noi ne-am mai gândit la meciul cu Cipru. Au fost și momente pozitive, cu ocaziile create, și momente negative, faze tratate superficial, la golurile doi și trei.

Vom încerca să punem la punct starea lor psihică. E nevoie de foarte multă concentrare. Jucăm împotriva unei echipe ambițioase. Antrenorul lor își permite să schimbe jucătorii de la meci la meci. Ies imediat la presing, au și calitate în atac, jucători tehnici. Un jucător determinant este Kastanos, liniștește jocul, iar pasele lui sunt precise.

Sunt convins că vom intra bine în teren. Rămâne să vedem în ce măsură vom câștiga duelurile individuale. Atmosfera nu s-a schimbat deloc. Sigur, a fost o dezamăgire generală în seara meciului.

Din a doua zi am încercat să punem totul la punct și să vedem ce am făcut bine. Am venit după trei luni în care nu ne-am văzut. Sunt convins că greșelile apărute în jocul nostru au fost din cauza lipsei de concentrare și atenție”, a spus Mircea Lucescu.

