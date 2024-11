Mircea Lucescu a fost pe Arena Națională la meciul . Selecționerul României a trăit pe viu atmosfera făcută de fanii “roș-albaștrii” și a putut să vadă prestațiile românilor din Europa League.

Mircea Lucescu a urmărit pe viu golul reușit de Bîrligea în FCSB – Midtjylland 2-0! Ce a spus despre victoria românilor din Europa League

alături de campioana României și a intrat în atenția selecționerului echipei naționale. Mircea Lucescu a fost la FCSB – Midtjylland 2-0 și a putut să îl vadă încă o dată pe atacantul “roș-albaștrilor”.

Totodată, după victoria din Europa League, “Il Luce” s-a arătat uimit de reușita formației lui Gigi Becali. Lucescu susține că nu se aștepta la un astfel de rezultat în favoarea celor de la FCSB.

“Sincer vă spun, nu mă așteptam! Nu credeam că e atât de mare diferența între cele două reprize. Ei au avut mai multe situații de gol în prima, FCSB nu s-a văzut. Dar FCSB a intrat o altă echipă pe teren în repriza a doua.

A fost, într-adevăr, FCSB cum ne-a obișnuit în cupele europene, agresivă, rapidă, bine organizată. Chiar dacă rezultatul a fost obținut în urma unui șut deviat și a unei greșeli de portar, golurile au fost total meritate.

Capacitatea lor de a se sacrifica și de a alerga… Au câștigat toate contrastele, nu le-au dat voie deloc adversarilor să joace. E o victorie foarte bună, puncte importante, coeficientul țării crește”, a declarat Mircea Lucescu după meci.

Daniel Bîrligea a explicat golul uluitor înscris în poarta celor de la Midtjylland

“Dacă nu încerci, nu reușești niciodată. Pentru mine, pressingul e extrem de important. Nu voiam să-i las să atace. Prima apărare este atacul. Ei își doreau să plece toți și portarul să degajeze. S-a întâmplat ca mingea să mă lovească. Am văzut că balonul e în aer și am continuat acțiunea. Când dai cu pieptul, ai mai multă siguranță.

Sperăm, cu siguranță. Echipa a făcut multe sacrificii. Suntem foarte fericiți. Sunt fericit și eu că mi-am ajutat echipa. Prin atitudine am câștigat. Din primul până în ultimul minut am luptat. La Craiova a fost un meci în care o victorie ne-ar fi ajutat, dar în Europa stăm foarte bine. Acum putem să ne gândim și la campionat. Mai avem totuși puncte de luat.

În opinia mea, calificarea se va decide după meciul cu Manchester United. Până atunci vom lupta. Astăzi am vrut să demonstrăm că putem mai mult.

Sunt meciuri mai calitative, mai grele. Echipele sunt mult mai pregătite, dar trebuie să răspundem. Vreau să ajut echipa. Vreau să dau cât mai mult”, a explicat Daniel Bîrligea la finalul partidei din Europa League.