Mircea Lucescu a vorbit despre preluarea echipei naționale. ”Nu sunt un magician”

Naționala de fotbal a României este pe cale de a avea un nou selecționer. ”Il Luce” a vorbit în premieră despre acest subiect.

Naționala României, pe cale de a avea un nou selecționer

După ce Edi Iordănescu a luat decizia de a nu-și prelungi contractul cu FRF, Răzvan Burleanu și-a dorit să-l aducă la națională pe Gheorghe Hagi. Acum, însă, Mircea Lucescu este în pole position pentru a prelua naționala.

ADVERTISEMENT

”Il Luce” a mai stat pe banca echipei naționale în perioada 1981-1986. Acum, dacă va deveni selecționer, el va avea un obiectiv clar: calificarea la Campionatul Mondial 2026. Acest lucru nu va fi deloc ușor de realizat, întrucât foarte puține naționale din Europa vor avea loc la turneul din America.

Mircea Lucescu: „Nu am acceptat nimic, încă mă gândesc”

Mircea Lucescu a recunoscut că este în tratative cu Federația Română de Fotbal, însă a precizat că lucrurile nu sunt încă 100% clare. Tehnicianul a declarat că analizează foarte bine toată situația. De asemenea, Lucescu a vorbit despre obiectivul său la națională.

ADVERTISEMENT

„Cine spune că Mircea Lucescu e deja selecționerul României exagerează. E adevărat că am avut în ultimele zile mai multe contacte legate de această variantă, dar trebuie să analizez foarte atent înainte de a oferi răspunsul final. Vreau să culeg cât mai multe date importante. Faptul că am mers în ultima vreme la multe meciuri de campionat nu e suficient. În acel moment, am fost la stadion ca un simplu spectator.

Am spus în destule ocazii că nu mă mai interesează să mă întorc la naționala României. Dar acum e o situație specială. Edi s-a oprit, din păcate, după Euro, Hagi a refuzat, timpul până la primele meciuri e foarte scurt, sunt puține variante la dispoziție.

ADVERTISEMENT

Ăsta e și unul dintre motivele pentru care sunt, deocamdată, într-o perioadă de analiză serioasă vizavi de propunerea federației. Repet însă și întăresc, pentru a fi limpede pentru toată lumea: nu am acceptat nimic, încă mă gândesc, nu am oferit nimănui niciun răspuns.

Vreau să fiu foarte lămurit când voi da răspunsul Federației, pentru că, dacă voi veni și vom rata calificarea la Mondiale, nimeni nu-mi va ierta asta, deși nu sunt un magician”, a transmis Mircea Lucescu, conform .

ADVERTISEMENT

România, adversari abordabili în Nations League

Naționala României va juca primele meciuri din Nations League în luna septembrie. Tricolorii au avut noroc la tragerea la sorți și se vor lupta pentru primul loc cu reprezentativele statelor Kosovo, Lituania și Cipru.