. Selecționerul echipei naționale a urmărit îndeaproape forțele din campionatul nostru și și-a făcut impresii despre anumiți jucători care bat la porțile selecționatei tricolore.

Mircea Lucescu a vorbit în premieră despre operația la șold: „Trebuie să iau o hotărâre”

Mircea Lucescu și-a propus în această iarnă să monitorizeze cât mai mulți jucători români, iar selecționerul echipei naționale de fotbal a României a fost prezent în Antalya, acolo unde a luat parte la mai multe partide ale formațiior din SuperLiga.

, iar intervenția chirurgicală va avea loc pe data de 16 ianuarie. El a avut o operaţie similară la şoldul stâng. Operația nu este una complicată și nu îl expune la niciun risc major.

Acesta suferă de coxartroză și intervenția va avea loc la o clinică din Kiev. . El speră să se recupereze cât mai rapid pentru a avea șansa să pregătească primele dueluri din preliminariile pentru CM 2026.

„Intervenția am tot amânat-o. Au fost și meciuri, au fost și sărbătorile. Mă gândeam să vin și aici să văd ce se întâmplă. Sigur, trebuie să iau o hotărâre. Trebuie să merg acasă și să văd în ce măsură pot să mă organizez. Vreau să pot să mă refac cât de repede posibil”, a declarat Mircea Lucescu, în Antalya.

Obiectivul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale este calificarea la Campionatul Mondial din 2026. România este în grupă cu Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Marino, iar primul meci din campania de calificare este programat pe data de 21 martie, la București, contra Bosniei. Jocul se va disputa fără spectatori.

Ortopedul Robert Apostolescu spune că Mircea Lucescu a luat o decizie bună

FANATIK a vorbit cu medicul Robert Apostolescu despre intervenția chirurgicală pe care urmează să o sufere selecționerul Mircea Lucescu. Specialistul, care , în 2022, a precizat că selecționerul a luat cea mai bună decizie.

„Mircea Lucescu a luat o decizie foarte bună. E bine să se opereze cât mai repede. Protezarea șoldului este o operație de foarte mare succes. E cam cea mai de succes operație pe care o efectuează ortopezii în ziua de astăzi. O să-i confere o viață fără dureri, o mobilitate foarte bună a șoldului.

Trebuie reținut că, un om care are o proteză totală de șold poate să aibă o viață perfect normală și cam într-o jumătate de an, un an chiar foarte mulți dintre ei uită că sunt protezați. Ceea ce înseamnă că șoldul înlocuit se simte natural.

Probabil că o să-i fie pus un implant de calitate care poate să aibă o supraviețuire de peste 20-25 de ani, cel mai probabil îl va servi toată viața. Nu va mai fi nevoit să facă vreo revizie, vreo înlocuire de proteză de șold decât în cazuri excepționale, ferească Dumnezeu! Doar dacă ar cădea și ar face vreo fractură, vreo infecție”, a precizat doctorul Robert Apostolescu.

