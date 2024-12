Mircea Lucescu, alegere surpriză de Ziua Națională a României. A mers la concertul unui artist celebru. Foto

, a ales să își petreacă ziua de 1 Decembrie într-un mod inedit. Tehnicianul a fost fotografiat la Iași, în timp ce se bucura de timpul liber.

Mircea Lucescu a participat la un concert de Ziua Națională a României

Simion Bogdan Mihai a postat pe rețelele de socializare fotografii în care apare alături Mircea Lucescu. Selecționerul României a participat la concertul susținut de artist la Iași, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

„La mulți ani România! Am avut astăzi onoarea să-l am în public la Iași pe Il Luce. Concertul nostru a căpătat o alură de legendă populară și pot să vă spun că, deși țara pe care o iubesc trece printr-o perioadă extrem de sensibilă, am râs cu poftă după multe zile de oftat.

Vă doresc tuturor înțelepciune, răbdare și curaj!”, a fost mesajul publicat de Simion Bogdan Mihai, de Ziua Națională a României.

Mircea Lucescu, decorat la Iași de Ziua Națională a României

, Mircea Lucescu a primit Premiul Special ”Dana Konya-Petrișor”, în cadrul Premiilor Naționale Negruzzi.

Premierea a avut loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Pe 2 decembrie, Mircea Lucescu își va lansa ediția a doua a cărții „Mirajul gazonului” în Sala Pogor a Palatului Roznovanu din Iași, iar la eveniment vor participa mai multe personalități din fotbal.

Cu această ocazie, antrenorul primei reprezentative a României va primi și titlul de „Cetățean de Onoare” din partea municipalității orașului Iași.

Simion Bogdan Mihai, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din ultima perioadă

Simion Bogdan Mihai este doctor în Litere, dar pasiunea pentru folclor l-a transformat într-unul dintre cei mai buni cobzari ai României. În reprezentațiile sale, Simion Bogdan Mihai cântă alături de formația „Lăutarii de mătase”.

Recent, la un concert susținut la Arad, artistul a făcut un gest neașteptat. El le-a vorbit spectatorilor, la final, despre fostul premier I.G. Duca, omorât de legionarii din Garda de Fier.

Totodată, el a îngenuncheat în fața publicului arădean și i-a rugat pe cei prezenți ca, la alegerile din această perioadă, să nu le ofere votul lor partidelor extremiste.