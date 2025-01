Mircea Lucescu, aplaudat de marele Rivellino. Moment special pentru selecționerul României în Antalya

Mircea Lucescu a avut parte de o întâlnire special în Fostul fotbalist brazilian Alex de Souza, care a jucat opt ani la Fenerbahce, l-a vizitat pe selecționerul României la hotelul în care stă acesta.

Alex de Souza este un brazilian legendar în campionatul Turciei

Alex de Souza este străinul cu cele mai multe meciuri în campionatul Turciei. A jucat peste 350 de meciuri, în intervalul 2004-2013. Este internațional brazilian de 49 de ori, câștigător de două ori a Copei America.

Deși nu a fost niciodată antrenat de Mircea Lucescu, Alex îi poartă un respect deosebit acestuia. El antrenează acum Antalyaspor, echipa de pe locul 12 din campionatul Turciei.

De Souza a stat de vorbă câteva ore cu Mircea Lucescu și a împărtășit experiența trăită lângă Il Luce.

„Mircea Lucescu, o adevărată legendă a fotbalului. Am vorbit despre fotbalul anilor 70, sportivii cu care s-a confruntat. Am vorbit despre @paulocezarcaju și @rivellino1010. Ce frumos a fost meciul România vs Brazilia din Mexic70. Pasiuna sa pentru Brazilia, fotbal și jucătorii brazilieni.

O adevărată lecție de fotbal și de viață

Am vorbit despre fotbalul turcesc pe care îl cunoaște bine și are o legătură grozavă. De marile nume pe care le-a condus, ale cluburilor și liderilor de care s-a ocupat, ale unor schimbări economice pe care le-a văzut în viața sa

Cum și-a proiectat cariera în toți acești ani.O adevărată lecție de fotbal și istorie de viață.Și iată-mă ascultând cu atenție admirată de frumoasa poveste pe care trebuie să o treacă.

Anul acesta împlinește 80 de ani și încă merge în forță, acum ca antrenor al naționalei României. O super discuție…Dincolo de fotbal! Mulțumesc, domnule! ”, a postat Alex de Souza pe Instagram.

Brazilienii s-au întrecut în aprecieri

Postarea fostului fotbalist brazilian a a stârnit valuri în lista acestuia. Ea a primit peste 70.000 de aprecieri într-o zi. Printre cei care a comentat a fost și marele Rivellino, campion mondial în 1970, care a aplaudat frenetic.

În vârstă de 79 de ani, Rivellino este unul dintre cei mai mare fotbaliști brazilieni. A jucat 13 ani pentru Selecao, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei din 1970, care a câștigat titlul mondial.

„O legendă” sau „un doctor în fotbal” au fost alte aprecieri smulse de Lucescu. E tăticul meu, a scris și Taison, fostul lui elev de la Șahtior, acum la PAOK Salonic.