Mircea Lucescu, aproape să fie selecționer în urmă cu două decenii! Cum a picat totul pe ultima sută de metri: ”În ziua prezentării a fost Emeric Jenei”

La 25 de ani distanță de la acel moment, legendarul tehnician se întoarce pe banca naționalei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. în acest sens.

Cum a ratat Mircea Lucescu postul de selecționer în 1999

Prezent în studioul , Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, și-a amintit de un moment petrecut în urmă cu două decenii când deși toată lumea îl aștepta ca selecționer, Mircea Lucescu nu na mai fost numit.

”Singura rezervă pe care o am, și asta o spun din experiență și de când sunt aici la federație, dar și dinainte, și am o experiență chiar cu Mircea Lucescu, atâta vreme cât rămâne acel 1% nu pot să spun că este o chestie clară. Cred că toate detaliile sunt corecte, eu nu sunt în zona de negociere. Așteptăm săptămâna viitoare să vedem un răspuns final.

Mircea Lucescu a fost în situația asta de a fi selecționer în ’99-2000, toată lumea știa, toată presa din România scria că el va fi. Era în 1999, după plecarea lui Pițurcă cu scandalul cu Hagi.

Toată lumea spunea că Mircea Lucescu va fi și în ziua prezentării a fost nea Imi (n.r. – Emeric Jenei). Și l-au pus pe Jenei selecționer, cu care echipa națională s-a dus în 2000. Acum, față de atunci nu se compară influența impresarilor”, a declarat Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Lucescu, întâlnire decisivă cu Edi Iordănescu

Din informațiile FANATIK prezentate de Horia Ivanovici, înainte de a-și da acordul pentru preluarea echipei naționale a României, Mircea Lucescu va avea o , fostul selecționer.

Adrian Mutu a explicat la FANATIK SUPERLIGA că nu regretă faptul că Mircea Lucescu a fost ales în dauna sa și crede că acesta ale ”tricolorilor”.

”Nu am niciun regret că nu sunt eu, pentru că am mai trecut prin această fază. Am mai fost la limită și acum doi ani și jumătate. Am fost și atunci și sunt și acum onorat că numele meu se află printre cei pasibili de a fi numit selecționerul echipei naționalei.

Este o onoare pentru mine, în primul rând ca fost jucător al echipei naționale, dar și ca antrenor în momentul de față. O onoare, dar asta nu înseamnă că m-am gândit prea mult”, a spus Mutu.

