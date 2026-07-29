Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani! Cum a arătat ultima zi de naștere a marelui antrenor român

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Moartea lui Mircea Lucescu a îndoliat nu numai fotbalul românesc, dar și pe cel mondial. În ziua în care ar fi trebuit să-l sărbătorim pentru împlinirea vârstei de 81 de ani, nu ne rămâne decât să ne amintim cum a fost ultima zi de naștere a fostului selecționer.

Cum a arătat ultima zi de naștere a lui Mircea Lucescu

Așadar, în rândurile care urmează vom rememora ceea ce s-a întâmplat în 2025, când legendarul Mircea Lucescu împlinea 80 de ani. Pentru că și-a dorit ca pe 29 iulie să petreacă alături de familie, cu o zi înainte ”Il Luce” .

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Parcă într-o presimțire a , tehnicianul a ținut să-și cheme alături cei mai importanți oameni pe care i-a avut alături în viața sa. A fost o , deținut de bunul său prieten George Copos.

Alături de Lucescu au fost prezenți foști elevi sau coechipieri, printre care s-au numărat Gică Hagi, Ioan Andone, Florin Răducioiu, Miodrag Belodedici, Ciprian Marica, Rică Răducanu, Aurel Țicleanu sau Florin Prunea.

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Deși petrecerea începuse inițial în grădina hotelului, din cauza ploii totul s-a mutat la interior și tehnicianul . Sărbătoarea s-a încheiat cu aducerea tortului pe melodia ”We Are The Champions” a celor de la Queen, iar Mircea Lucescu și fiul său Răzvan au făcut onorurile.

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Colecție de tricouri la Muzeul Fotbalului

Deși și-a propus să fie mai mult cu familia în ziua în care a împlinit 80 de ani, Mircea Lucescu nu a putut sta departe de fotbal. El a susținut o conferință de presă la Muzeul Fotbalului, acolo unde .

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”Astea sunt tricouri din anii ’70-’72. Și încă nu sunt chiar toate că am mai dat din ele. Sunt doar tricouri din perioada în care am jucat sau schimbate pe terenul de joc. Celelalte sunt încă pe acasă, schimbate în afara terenului de joc, tip Messi sau alți jucători.

Sunt trofee senzaționale care te pun de fiecare dată în situația să îți aduci aminte de evenimentul respectiv, de omul respectiv, de atmosferă. Sunt tricouri purtate de jucători extraordinari. Cel mai drag îmi e bineînțeles cel al lui Pele. Mai sunt și altele. Cel cu Anglia de pe Wembley iarăși este extraordinar. Cooper cred că era fundaș stânga atuncea”, spunea Lucescu atunci.

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Mircea Lucescu, mega-interviu pentru FANATIK

Un om de o calitate impresionantă și cu povești incredibile de viață și de fotbal, la ceas aniversar. Deși a fost vorba la început de 20 de minute, tehnicianul a zăbovit nu mai puțin de trei ore.

A ieșit un mega-interviu cu marele antrenor, dar care nu arată decât o mică parte a poveștii. Pentru că fabuloasa sa viață nu poate fi cuprinsă nicicum în trei ore. O poveste absolut fascinantă scrisă în 80 de ani cu multă trudă și multă muncă de Mircea Lucescu.

FANATIK l-a sărbătorit cu fast pe Mircea Lucescu

Așa cum i se cuvine celui mare antrenor român al tuturor timpurilor, FANATIK i-a dedicat un spațiu generos în ziua în care a împlinit 80 de ani. Pe lângă , lui Mircea Lucescu i-a fost dedicată și o în care au fost invitați doi dintre elevii săi preferați: Ioan Andone și Dănuț Lupu.

De asemenea, FANATIK a umblat la cutia cu amintiri și a adus în prim-plan două materiale de presă extraordinare, semnate de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, unul dintre prietenii de suflet ai lui Lucescu.

Primul datează din 1970, când Mircea Lucescu se pregătea să cucerească al treilea titlu de campion cu Dinamo, și a apărut în revista ”Educație fizică și sport”. În reportaj se dezvăluia care urma să meargă cu naționala României la Mondialul din Mexic.

Cel de-al doilea este un , soția sa, publicat în 1971 în ”Almanahul Sportul”. Reputatul jurnalist a vrut să știe cum arată viața de familie a lui ”Il Luce” și ce înseamnă să trăiești alături de un fotbalist celebru.

Drama trăită de Mircea Lucescu la împlinirea a 80 de ani

În seara zilei de 29 iulie 2025, când Mircea Lucescu a împlinit vârsta de 80 de ani, prietenul George Copos i-a organizat o petrecere fastuoasă la Athenee Palace. Pe lângă familie și apropiați, la eveniment au mai fost prezenți printre alții Dan Șucu, Răzvan Burleanu sau Mircea Geoană.

Doar că seara s-a încheiat cu veste dramatică pentru legendarul antrenor. Chiar în ziua în care își serba aniversarea, . Deși vestea morții a venit în timpul petrecerii, Mircea Lucescu nu a fost informat decât după ora 23:00. El a fost șocat de pierderea fratelui chiar în timp ce el sărbătorea.