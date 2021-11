Mircea Lucescu acuză arbitrajul după Dinamo Kiev – Bayern Munchen 1-2: ”Am avut penalty”

Meciul din capitala Ucrainei s-a disputat în , ninsoarea punând stăpânire pe stadionul Olimpiyskiy, iar la un moment dat chiar s-a pus problema ca jocul să se amâne.

Omul serii a fost atacantul polonez Robert Lewandowski, care a înscris un cu o foarfecă de la 10 metri.

Arbitrajul, marea problemă a lui Mircea Lucescu și după Dinamo Kiev – Bayern Munchen 1-2

Chiar dacă echipa sa a înscris primul gol din actuala ediție de Champions League, Mircea Lucescu nu s-a putut abține să nu critice arbitrajul de la întâlnirea Dinamo Kiev – Bayern Munchen 1-2.

ADVERTISEMENT

”Am lăsat în urmă toate golurile pe care le-am primit la Munchen și am încercat să ne îmbunătățim jocul. Le-am arătat băieților ce trebuie să facă în organizarea apărării și în declanșarea contraatacurilor.

Astăzi am evoluat mai bine decât la Munchen. Am avut un penalty la Buyalsky și dacă s-ar fi dat și am fi deschis scorul, cu siguranță imaginea de pe teren ar fi fost alta. Dar, în general, astăzi am jucat mult mai încrezători, mai îndrăzneți decât la Munchen”, a declarat Lucescu, conform .

ADVERTISEMENT

Ce plus vede după duelurile cu Bayern și Barcelona

”Astăzi am marcat primul gol, dar acesta ar fi putut veni mult mai devreme. În cele două meciuri cu Barcelona sau în partida cu Benfica. De fiecare dată am făcut jocuri bune și am fi putut obține mai mult din ele. La Munchen, după penalty-ul nefericit care ne-a destabilizat, meciul a fost pierdut.

Pentru acest meci i-am rugat pe băieți să joace cu atâta dăruire încât după fluierul final să părăsească terenul cu capul sus. Golul marcat astăzi este important pentru noi, dar, repet, l-am fi putut marca mai devreme.

ADVERTISEMENT

Marele avantaj al acestor meciuri este creșterea echipei. Jucătorii noștri au devenit mai încrezători, mai curajoși, au simțit că talentul și capacitatea lor de lucru pot fi direcționate către rezultat. Este îmbucurător faptul că progresul este vizibil.

Am jucat în condiții de egalitate cu Benfica și Barcelona. Și aceste echipe au pierdut cu Bayern mai clar decât noi astăzi. Arbitrii au întotdeauna o atitudine specială față de cei mari, îi protejează întotdeauna. Astăzi, încă o dată, s-a putut vedea asta. Nu cred că meritam să fim învinși”, a continuat tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

Zăpada nu l-a încurcat pe Lucescu

În final, Mircea Lucescu a vorbit despre condițiile meteorologice nefaste în care s-a jucat partida, însă nu crede că a fost vreun dezavantaj pentru vreuna dintre echipe: ”Nu cred că ar putea deranja pe nimeni: suntem profesioniști și trebuie să jucăm pe orice vreme.

Dar astăzi ni s-a opus un adversar care domină de mulți ani atât Germania, cât și Europa, care are la dispoziție jucători foarte buni. Ați văzut cum a marcat Lewandowski astăzi, cum acționează în fața porții. Nu cred că terenul a deranjat pe nimeni, trebuie să jucăm pe orice vreme”.