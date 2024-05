Mircea Lucescu are un invitat de lux la derby-ul PAOK – Panathinaikos. Un campion de la FCSB a mers să-l vadă la lucru pe Răzvan. Foto

Invitați de lux pentru Răzvan Lucescu la derby-ul PAOK – Panathinaikos, programat miercuri, 15 mai, de la ora 20:00. Antrenorul gazdelor va fi susținut din tribune de ilustrul său tată, Mircea Lucescu, dar și de un campion al României cu FCSB.

PAOK are în continuare șanse la titlul de campioană în Grecia, . Cu două etape rămase până la finalul Super League 1, echipa lui Răzvan Lucescu e pe locul 2 în play-off, cu 74 de puncte, unul mai puțin decât liderul AEK Atena. Faptul că Mircea Lucescu va fi prezent în această seară în tribunele stadionului „Tumba” nu este o surpriză.

Emeritul tehnician român , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, „Il Luce” are un invitat special pentru grandiosul meci al lui Răzvan.

FANATIK a aflat în exclusivitate că, Elias Charalambous, proaspăt campion cu FCSB, va fi și el pe stadion la PAOK – Panathinaikos. n-a ezitat să se fotografieze cu antrenorul reginei din SuperLiga României.

Meciul este cu atât mai complicat cu cât adversara echipei din Salonic are și ea șanse la campionat. Panathinaikos este pe locul 3 în clasament, cu 71 de puncte.

Va fi nebunie totală în Grecia pentru că, de la aceeași oră, 20:00, se dispută și derby-ul Olympiakos – AEK Atena. Finalista Conference League trage și ea să prindă podiumul. Este pe poziția a patra, cu 70 de puncte.

Cum arată Top 4 în campionatul Greciei, cu două etape înainte de final

AEK Atena – 75 de puncte PAOK – 74 de puncte Panathinaikos – 71 de puncte Olympiakos – 70 de puncte

Elias Charalambous, mesaj după ce a luat titlul cu FCSB: „Trebuie să ai și hateri”

în acest sezon. Cipriotul este primul antrenor străin din istoria roș-albaștrilor care reușește să câștige titlul cu FCSB, după Walter Zenga și Oleg Protasov și primul antrenor care reușește această performanță în ultimii nouă ani, după cea reușită de Costel Gâlcă în 2015.

„Ma bucur că am câștigat titlul și mă bucur că o jumătate de țară sărbătorește în seara asta. A fost un an dificil, dar am reușit să ne atingem obiectivele și să încheiem triumfători. Nu am niciun mesaj pentru hateri, nu țin neapărat să ies eu în evidență.

Toată lumea are o părere și cred că așa e mereu balanța: trebuie să ai și hateri și oameni care vorbesc frumos despre tine. E momentul să sărbătorim.

Anul trecut când am venit, au fost câteva probleme, s-a discutat mult despre venirea mea. Dar un an mai târziu, suntem în vârf și asta e cel mai important. Vă mulțumesc tuturor, mă simt extraordinar”, a transmis cipriotul după FCSB – CFR Cluj 0-1.

43 de ani are Elias Charalambous, antrenorul principal de la FCSB, noua campioană a României