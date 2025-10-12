și păstrează speranțele unei calificări fantastice la turneul final de anul viitor și înaintea ultimelor două partide din Grupa H a preliminariilor. Finalul partidei a adus mult entuziam în inima selecționerului, care a ținut să și specifice motivele pentru care unii jucători au fost „scoși din schemă“ la ultimele convocări.

Mircea Lucescu, atac la adresa lui Alexandru Mitriță

Mircea Lucescu a vorbit, pe scurt, despre situația lui Alex Mitriță. Selecționerul a lăsat de înțeles că nu l-ar mai fi convocat pe fostul jucător al Universității Craiova, chiar dacă nu își anunța retragerea, pentru că își dorea mereu să fie titular, indiferent de circumstanțe.

„Am 80 de ani, nu invidiez pe nimeni, nu atac pe nimeni. Singurul interes este succesul. Din asta trăiesc. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor. Mitriță este un băiat extraordinar, un băiat mult prea emotiv pentru fotbalul de performanță. A reușit să performeze în China, America, bravo lui. L-am readus la națională până am văzut că vrea să fie în permanență titular, indiferent de ce se întâmplă, ceea ce nu se poate în fotbal. El trebuie să înțeleagă bine că îl ajută concurența. Nu există concurență, nu se poate. Adevărul este că el venea aici, la națională și alerga un număr de km, în timp ce ceilalți jucători ajungeau și la dublul kilometrilor alergați de el, poate mai mult. De fiecare dată venea să joace fotbal doar cu mingea, nu să alerge, să recupereze. Azi, cu Austria, a fost o bătălie. Această bătălie este farmecul fotbalului“, a declarat Mircea Lucescu, la A1.

Lucescu i-a luat la țintă pe Nicolae Stanciu și Răzvan Marin după România – Austria 1-0

Selecționerul i-a luat în colimatoriu și pe Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, doi dintre jucătorii de bază ai României care au lipsit la această acțiune.

„Am văzut că s-a scris că m-am certat cu Răzvan Marin, nu e adevărat! Raportul meu cu jucătorii a fost mereu onest. Eu sunt antrenor, eu decid. El nu s-a antrenat nici joi și nici vineri. Am zis că nu are cum să joace. Știam ce intensitate va fi la acest meci. Am mai și declarat, nu s-a antrenat, nu poate să joace. Îl simpatizez, a făcut o treabă excelentă.

El și Stanciu trebuie să accepte că fotbalul e o competiție foarte dură. Eu apreciez meritocrația. Nu țin cont de altceva. Sigur, pot greși. Dar sunt mereu foarte atent. El nu are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el. Ca Mitriță“, a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, entuziasmat de jocul făcut de naționala României în fața Austriei

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, care păstrează naționala României în , selecționerul Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi.

„E ce am cerut eu, ce am vrut să facem, să avem un comportament rațional. Au fost fantastici, au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Au știut ce trebuie să facă în teren. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena, nu au putut folosi mingea lungă. Lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video. Au contat discuțiile purtate cu băieții, au dat roade. Am avut șansă, dar golul l-am construit, cu Ianis, cu Man. Austriecii ies la presing și pierd marcajul. Acolo a apărut Ghiță extraordinar. El a mai marcat și în Germania și în Polonia, știa unde trebuie să fie, cum să rezolve faza”, a declarat Lucescu.

În ce condiții pleacă Mircea Lucescu de la naționala României

Selecționerul României a scos în evidență lucrurile pozitive făcute de ”tricolori” și a vorbit din nou despre posibilitatea de a părăsi echipa națională dacă nu va obține calificarea directă la Cupa Mondială de anul viitor.

„E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe care mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate. Și Dragomir și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan. Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii.

Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a mai spus Mircea Lucescu.