Mircea Lucescu, atac subtil la Edi Iordănescu după Kosovo – România 0-3: „Jucătorii erau obișnuiți cu relaxarea, eu am zis să ridicăm ștacheta”

Naționala României a început aventura din Nations League cu o victorie categorică. . Mircea Lucescu și-a marcat astfel începutul celui de-al doilea mandat la națională cu o victorie răsunătoare.

Meciul disputat contra Kosovo vineri seară a fost primul test oficial pentru „tricolori” sub comanda lui Lucescu senior. Noul selecționer l-a atacat subtil pe predecesorul său pentru felul în care îi obișnuise pe jucători.

„Speram să obținem această victorie. Sigur, când ne-am strâns la Mogoșoaia și când i-am văzut pe atâția băieți venind din toate colțurile lumii, am fost preocupat și îngrijorat.

Apoi, mi-am dat seama că lucrez cu niște băieți profesioniști. I-am forțat, față de ce erau obișnuiți să facă. Ei mergeau mai mult pe relaxare și pe recuperare, eu am zis ‘Nu’, trebuie să ridicăm ștacheta pentru a le face față adversarilor.

Pentru această victorie au un merit și foștii selecționeri, Contra, Rădoi, Edi Iordănescu, toți au contribuit la formarea acestor jucători talentați.

E o victorie importantă, care ne dă încredere și ne dă speranțe. Am controlat jocul, am știut să construim, am știut să-i provocăm să iasă la pressing. Am folosit mingile lungi atunci când a trebuit. Sigur, când ai trei jucători de viteză în atac, e mai simplu să joci cu mingile lungi", a declarat Mircea Lucescu

Victoria la scor obținută cu Kosovo l-a încântat pe Mircea Lucescu, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi. „Il Luce” a remarcat aspectele pozitive pe care jucătorii români le-au bifat în această partidă.

„Sunt foarte mulțumit de cum a evoluat echipa. Am controlat jocul, lucrul pe care l-am cerut a fost să preluăm controlul jocului, să nu mai acceptăm să fim dominați categoric.

Avem jucători cu un nivel tehnic foarte bun în ceea ce privește pasele. În astea 3 zile am lucrat foarte mult pentru controlul jocului, pentru construcție, pentru o foarte bună posesie, și în același timp am reușit să punem în dificultate echipa gazdă, cu jucători foarte buni.

I-am provocat să facă ceea ce am vrut noi, nu ceea ce au vrut ei. Am știut să jucăm și cu mingi lungi foarte bune, am avut în atac 3 jucători de viteză extraordinari, toți au fost foarte buni.

La mijlocul terenului am dominat categoric prin efortul și disponibilitate fizică a lui Răzvan Marin și a lui Nicușor Stanciu. Nu mai vorbesc de fundașii noștri centrali, care au fost extraordinari și ei. Au luat aproape toate mingile împotriva atacanților foarte înalți.

Puțin ne-am relaxat în finalul de joc. Intrarea noilor jucători în teren sigur că, pe un fond de 3-0, au fost mai relaxați, și le-am dat lor posibilitatea de a avea câteva contraatacuri rapide”, a spus Mircea Lucescu după victoria cu Kosovo.