F în urma declarației “FCSB e Steaua”, iar selecționerul României a fost și .

Mircea Lucescu, atacat de o glorie roș-albastră după ce a spus că FCSB e Steaua: “Mereu a fost frustrat!”

Mircea Lucescu a fost atacat de Adrian Bumbescu după ce . Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986 nu a ezitat să folosească cuvinte grele la adresa lui “Il Luce”.

“Mircea Lucescu tot timpul a fost frustrat că nu a antrenat Steaua. Mereu avea conflicte, și ca jucător și ca antrenor. E normal să pozeze mereu în apărător. El să-și vadă de echipa națională.

E antrenor bun, am ținut la el, am fost și sub comanda lui. Este depășit de situație. Era plecat când au fost procesele. Echipa așa s-a format. Este Steaua adevărată. Așa a decis instanța. De ce trebuie neapărat să mai discutăm atât de mult?

Palmaresul este la noi. Ceilalți sunt în SuperLiga, au luat avânt în cupele europene. Asta îi ține pe suporteri. Când vom avea intenții de promovare, vom avea și noi mulți suporteri.

Poate după alegeri va veni cineva competent care să ne iubească mai mult și să ne dea drept de promovare. Pe mine nu m-a deranjat așa de mult. E Mircea Lucescu, e și la o vârstă, poate nu și-a dat seama”, a spus Adrian Bumbescu, conform .

Replica lui “Il Luce” după ce a aflat că CSA Steaua vrea să îl dea în judecată

“Cum crede cineva că un raport de aproape 50 de ani de jucători și antrenori Dinamo – Steaua dispare deodată așa!? Steaua este un brand și o istorie a țării.

Nu o poți desființa așa brusc. Este un palmares, sunt oameni care au muncit, care au dus la creșterea acestui nume. Ei trebuie să înțeleagă, să lase divergențele deoparte și să facă o echipă puternică.

Steaua să revină în Ghencea, pentru că este stadionul lor. Eu spun Steaua, mi-e greu să spun FCSB! Fotbal Club Steaua București? E același lucru! Nu mai spun FC şi B şi spun doar Steaua.

Nu mă interesează decizia instanței, asta este pentru voi. Respect și echipa asta Steaua și FCSB. Au făcut o mare greșeală rupând o tradiție care a dat atâta satisfacție”, a spus Mircea Lucescu conform .