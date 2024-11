Mircea Lucescu, atacat dur de Florin Talpan! Mesaj manifest al juristului: „Regret jocul slab al naționalei României. De vină e doar schimbarea selecționerului”

Florin Talpan a rupt tăcerea după o lungă perioadă de timp , iar juristul „militarilor” i-a dat replica selecționerului.

Florin Talpan, dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu: „Edi Iordănescu nu a intentat războaie cu Steaua. Actualul selecționer are alte preocupări”

Florin Talpan a publicat pe pagina sa oficială de Facebook un amplu comunicat de presă în care l-a „urecheat” pe Mircea Lucescu. Colonelul de justiție critică și jocul naționalei din mandatul lui „Il Luce”: „Am urmărit meciul naționalei cu pumnii strânși de emoție, dar dezamăgit de jocul echipei! Comportamentul echipei noastre este de felicitat pentru că nu a răspuns la provocările echipei din Kosovo, cotată ca fiind o echipă modestă, care însă a jucat bine și doar norocul ne-a ajutat să nu pierdem jocul.

Constat cu regret jocul slab al fotbaliștilor la doar câteva luni distanță de la acel superb 3-0 cu Ucraina, cu Edi Iordănescu pe bancă. Sunt convins că nu echipa este de vină, ci doar schimbarea selecționerului.

Edi Iordănescu a antrenat naționala, a avut rezultate remarcabile, nu a intentat războaie cu Steaua, nu a încercat să se dea mai presus de lege, să spună că nu-i pasă de decizii ale instanțelor, ci doar a antrenat. A antrenat la superlativ și a avut rezultatele de care suntem toți mândri! Acum, observăm că actualul selecționer are alte preocupări!”.

Florin Talpan, mesaj clar pentru selecționerul României: „Nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar Lucescu”

Juristul clubului Steaua a continuat : „În loc să se concentreze asupra echipei, îi place doar ‘să fie în lumina reflectoarelor’, să își dea cu părerea și să facă judecăți de valoare care nu au legătură cu realitatea. Și nici cu istoria! Nici cu statul de drept!

Pentru că în statul de drept, decizia instanțelor este respectată așa cum sunt respectate și legile de către toți cetățenii! Pentru că toți suntem egali în fața legii, nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar Lucescu!”.

Talpan consideră că Lucescu nu este nici pe departe cel mai bun antrenor român din istorie: „Nu poți să îl condamni că este supărat pentru că nu face parte dintre primii cei mai buni 3 antrenori români din toate timpurile: Ienei, Covaci, Iordănescu! Care culmea, sunt steliști adevărați! Dar asta este! Nu putem schimba istoria, așa cum a zis-o chiar el.

Ienei, Covaci și Iordănescu vor fi mereu cei mai buni trei antrenori de fotbal pe care i-a avut România. Iar dacă Lucescu vrea să se apropie de performanțele lor, ar trebui să și muncească mai mult. Să își vadă de treabă și să antreneze! Și să aibă rezultate și să performeze așa cum a avut Edi Iordănescu acum câteva luni”.

„Lucescu trebuie să accepte că Steaua București aparține statului român”

Florin Talpan și-a continuat discursul: „Eu nu pot câștiga dosare pe jumătate. Eu le câștig și gata. Dacă vrem rezultate excepționale trebuie sa dăm dovadă de seriozitate, de perseverență și mult curaj, dovadă de acceptare a situațiilor care ne depășesc și nu ne sunt totdeauna favorabile”.



Juristul roș-albaștrilor a ieșit apoi din nou la atac: „Lucescu trebuie să accepte că Steaua București aparține statului român, aparține militarilor din anul 1947. FCSB este o altă echipă care nu are nicio legătură cu Steaua București, doar a parazitat-o ani de zile.

Tot cu dezamăgire am constatat activitatea unor așa zis jurnaliști sportivi care în ultimele zile au formulat adevărate atacuri la adresa Stelei și a steliștilor. Am văzut multe mizerii și minciuni, neadevăruri scrise în presă despre Steaua, ceea ce denotă o necunoaștere a istoriei clubului!

Trebuie să studiați, să citiți ca să știți și să înțelegeți ce înseamnă Clubul Sportiv al Armatei Steaua București pentru sportul românesc.,care este cel mai mare club sportiv din România, cu peste 42 de secții sportive!”.

Florin Talpan a vorbit în continuare despre performanțele reușite de Steaua la Jocurile Olimpice

Florin Talpan a vorbit despre rezultatele excelente ale „roș-albaștrilor” la JO Paris 2024: „Cum vă permiteți să afirmați că ‘Steaua a murit’ când sportivii steliști au rezultate remarcabile de-a lungul timpului ? Să amintesc doar că acum câteva luni au excelat la Jocurile Olimpice de la Paris?

Acest conflict pentru identitate ar fi fost tranșat instant în altă țară, mai crede Talpan: „Conflictul Steaua – Fcsb nu ar exista în presa din străinătate. Acolo ar fi fost clarificate toate aspectele încă din prima zi. La noi, însă, ziariștii sportivi nu numai că refuză să citească deciziile definitive ale instanțelor care sunt publice, dar nici nu le acceptă!”.

Talpan se ia și de FRF: „Nu a informat UEFA că palmaresul ne aparține”

Florin Talpan și-a spus în continuare nemulțumirile și cere explicații forului condus de Răzvan Burleanu: „Oare de ce niciun ziarist român nu a trimis o cerere de interviu la UEFA, pentru a discuta cazul Steaua – Fcsb și să întrebe de ce apare palmaresul Stelei în dreptul Fcsbului pe site-ul UEFA? De ce FRF nu a informat UEFA că palmaresul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București în perioada 1947-1998 ne aparține în condițiile în care chiar eu am notificat FRF?

Un ziarist sportiv adevărat, care își exercită meseria cu profesionalism, ar fi întrebat și cum se poate ca un club înființat în anul 2003 precum Fcsb, să fie primit în competiții UEFA la doar câteva luni de la înființare, club care ar fi trebuit retrogradat de FRF conform regulamentului în liga a 5-a.

Acestea nu sunt întrebări complexe dar ca să le pui trebuie să fii un profesionist. Eu îmi fac treaba. Mi-am făcut-o din prima zi în care am fost numit la Clubul Sportiv al Armatei STEAUA. Mi-am făcut-o de fiecare dată când am intrat într-o sală de judecată. Și nu am de gând să mă opresc”.

„Când spui că ‘Steaua a murit’, nu îl jignești doar pe Florin Talpan. Nu jignești doar echipa de fotbal a clubului”

Florin Talpan e gata să ia măsuri drastice: „Voi propune comandantului clubului ca să se ridice acreditările agențiilor de presă care au jignit și au atacat Steaua și care au promovat minciuna fecesebistă. Voi propune de asemenea ca sportivii clubului nostru să nu mai dea nici un interviu acestor agenții.

Când spui că ‘Steaua a murit’, nu îl jignești doar pe Florin Talpan. Nu jignești doar echipa de fotbal a clubului. Jignești întreg clubul, adică o jignești și pe Ana Bărbosu care a reușit să salveze onoarea gimnasticii românești și să cucerească singura medalie tricoloră de la această disciplină.

Steaua a reușit să își aducă o contribuție la 6 dintre cele 9 medalii cucerite de România la Jocurile Olimpice de la Paris. Astfel, roș-albaștrii au avut următorii medaliați: Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Adriana Adam, Magdalena Rusu, Andrei Cornea, Gianina van Groningen, Ana Maria Bărbosu”.

„Tuturor acelora care au jignit Steaua le spun rușine, rușine, rușine”

Și Florin Talpan a mai ținut să transmită un mesaj pentru toți cei care sunt de partea FCSB: „Tuturor acelora care au jignit Steaua le spun rușine, rușine, rușine pentru că își bat joc de munca acestor sportivi minunați așa cum își bat joc și de munca mea, care am câștigat marca Steaua Bucuresti, numele Steaua București, Palmaresul echipei de fotbal din 1947 – 1998 și multe alte dosare foarte grele, munca judecătorilor și a tuturor oamenilor de bine care respectă legile și nu se cred mai presus de lege, mai presus de orice!

Noi, la Steaua, nu am cerut vreodată să fim lăudați. Nu am cerut să nu fim criticați. Am cerut doar să se spună adevărul. Jurnaliștii ar trebui să fie cei care discern știrile adevărate de cele false și care și să ofere publicului doar pe cele adevărate.

Jurnaliștii ar trebui să realizeze prima schiță a istoriei, pornind de la evenimentele care se întâmplă în timp real. Jurnaliștii ar trebui să explice oamenilor contextele, realitatea într-un un limbaj accesibil filtrând realitatea de minciună!”.

Nu a fost uitat nici patronul FCSB-ului: „Or în speță în ultimul timp realitatea este deformată în primul rând de jurnaliști și de cei ca Lucescu sau Becali care nu pot accepta o înfrângere. Sau poate doar o realitate. Realitatea care doare. Aceea că Fcsb nu e Steaua! Steaua București suntem noi. Acum și în veacul vecilor!”.