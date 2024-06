Mircea Lucescu, atacat frontal de portarul gafeur al lui Șahtior Donetsk: “Am pierdut 7 ani din carieră cu el”

, rămâne un antrenor legendar, care este în statisticile internaționale drept unul dintre cei mai mari. Însă, Il Luce nu a fost plăcut de toți foștii elevi, printre care Andriy Pyatov, un portar care gafa des.

Atac frontal la Mircea Lucescu

Actualul antrenor cu portarii are petre 300 de prezențe sub comandă antrenorului Lucescu, cu care a cucerit 28 de trofee. Deși tehnicianul i-a oferit încredere mereu, în ciuda evoluțiilor oscilante, Pyatov sare la Lucescu, cu un atac furibund.

“Nu am avut un antrenor de portari. Era Marian Ioniță, dar era atât de… să fiu sincer, cred că am pierdut șapte ani din carieră sub comanda lui Lucescu. Am jucat, dar am făcut-o exclusiv datorită experienței dobândite în urma meciurilor.

Nu exista o analiză după meciuri, nu exista o analiză a greșelilor mele, nu existau sfaturi sau ajutor psihologic. Lucescu vorbea cu toată lumea și spunea simplu: ‘Tu ești vinovat!’, însă fără să analizeze momentul.

Poate că aș fi vrut să spun ceva, dar el era antrenor principal, ce puteam să fac? Îmi aduc aminte de un meci contra lui Chelsea (n.r – Chelsea – Șahtior 3-2, grupele UCL, sezonul 2012/2013), când am ieșit din poartă, iar Oscar a marcat de la mare distanță.

Lucescu m-a criticat atât de mult încât am ieșit public și am spus că eu sunt vinovat pentru înfrângere. E foarte ușor să pui toată vina asupra portarului, însă putea să o facă altfel. De exemplu, eu nu pot să le fac asta portarilor mei.

Din contră, îi susțin. Până la urmă, așa e fotbalul. Dacă nu ar fi existat greșeli, toate meciurile s-ar încheia 0-0 și n-ar mai merge nimeni la stadion”, a spus Andriy Pyatov, pentru .

Cifrele carierei lui Pyatov

Andriy Piatov a strâns în cariera sa 528 de meciuri la nivel de club, majoritatea pentru Șahtior Donetsk. Dintre acestea, 46 sunt pentru echipa unde a debutat, Vorskla Poltava. În carieră, portarul a încasat 458 de goluri.

Cota maximă a carierei lui Pyatov a fost de zece milioane de euro, conform Transfermarkt, în anul 2011. Pentru , portarul a strâns 102 partide, fără a reuși performanțe majore. În schimb, a participat la trei turnee EURO, anume 2012, 2016 și 2020.

28 de trofee a câștigat Pyatov sub comanda lui Lucescu

39 de ani are Andriy Pyatov, care s-a retras în 2023