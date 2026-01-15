Mircea Lucescu, atacat subtil de Edi Iordănescu după ”marginalizările” lui Stanciu și Răzvan Marin la națională: ”Avem nevoie de lideri la baraj. Știu cum se construiește performanța”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a avut un discurs dur la adresa veteranilor Nicolae Stanciu și Răzvan Marin. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu l-a atacat voalat pe actualul selecționer modul în care s-a comportat cu cei doi.

Situația lui Nicolae Stanciu de la Genoa naște îngrijorare

Edi Iordănescu își dorește ca mijlocașul și să prindă mai multe minute în Serie A, dar chiar și în actualele condiții îl vede o piesă extrem de importantă pentru echipa națională.

”Stanciu este într-o situație puțin neplăcută mai ales la club, nu traversează o perioadă foarte bună. Am lucrat cu el, e un băiat deosebit, e un profesionist desăvârșit, e un fotbalist foarte bun, este un lider care m-a ajutat ca împreună cu alți 3-4-5 băieți să reconstruim la echipa națională.

Știu ce rol are la echipa națională și știu că echipa națională fără Stanciu nu este la același nivel. Ce reprezintă Stanciu în teren și în afara lui este un mare minus absența lui. Îmi doresc pentru el să reușească să câștige cât mai multe minute la echipa de club, să poată fi convocat și să vină să ajute echipa națională la acest baraj”, a declarat Iordănescu jr., la .

Edi Iordănescu, de partea lui Stanciu și Răzvan Marin

Fostul selecționer este convins că Nicolae Stanciu ar putea ajuta echipa națională a României la baraj chiar și în condițiile în care nu joacă prea mult la Genoa și a enumerat o serie de fotbaliști pe care îi vede indispensabili, chiar dacă Mirea Lucescu nu este de aceeași părere.

”Și alți jucători, inclusiv în mandatul meu, care traversau perioade mai puțin faste la club, au venit și nu numai că au fost convocați, dar au și ajutat echipa națională. Sunt sigur că Nicu ar putea să vină și să ajute chiar fără să fie un titular de drept la echipa lui de club.

(n.r. – Nu vezi echipa națională fără aportul lui Stanciu) Stanciu, Răzvan Marin, Drăgușin care a lipsit echipei naționale, Burcă și mulți alții sunt jucători care au ajutat foarte mult. Avem nevoie de ei, avem nevoie de lideri, de repere. Sunt jucători care deja știu cum se construiește și se obține performanța.

Au obținut o calificare la EURO, au fost la un EURO, înseamnă experiență, maturitate, greutate în ceea ce înseamnă economia jocului. Sunt jucători care pot să absoarbă presiunea, mai ales într-o partidă cu o miză atât de mare și cu condițiile în care se va juca acest meci cu Turcia. Sunt jucători esențiali și nu cred că ne putem lipsi de ei”, a spus el.

Radu Drăgușin are pe masă două oferte clare

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă , Iordănescu a dezvăluit că fundașul mai are și o altă ofertă.

”Știu de la agentul lui că există ceva, urma să avem o discuție în trei, probabil vrea să aibă o opinie, am o relație deosebită cu el și o încredere imensă în el. Îmi doresc să facă o alegere corectă, să meargă să joace, să reintre în circuit așa cum trebuie, să i se dea încredere pentru că de atât are nevoie.

Eu știu că are două oferte în momentul de față, Roma poate să fie o variantă foarte bună, mai ales că știe fotbalul italian. Cealaltă este din altă țară, nu vă pot spune mai mult. Este la o răscruce de drum și trebuie să facă o alegere corectă.

Sunt sigur că cei din Italia îl respectă foarte mult, el a reușit lucruri deosebite acolo și dacă ar merge la Roma i s-ar da credit. Rapid trebuie să se pună pe picioare și să vedem în ce măsură poate să ajute echipa națională pentru acest baraj”, a afirmat tehnicianul.

Cum a caracterizat transferul lui Louis Munteanu la DC United

Edi Iordănescu nu a dorit să comenteze prea mult pe seama , însă a lăsat de înțeles că de-a lungul timpului a sfătuit mai mulți jucători să nu meargă în campionate exotice.

”(n.r. – E o greșeală ca Louis Munteanu la 22 de ani să plece în SUA?) Cu mulți jucători cu care am lucrat am avut discuții în sensul ăsta. Am încercat să ajut cât pot și am pus pe masă avantaje, dezavantaje, dar în final decizia nu poate să fie decât a jucătorilor.

Eu nu-mi permit să critic astfel de decizii, trebuie înțeles și respectat. Mi-aș fi dorit pentru el să fie în Europa, dar este doar decizia lui”, a precizat fostul selecționer al echipei naționale a României.

Ce mesaj a avut pentru echipa națională înaintea barajului

În finalul intervenției avute la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul care s-a despărțit în toamnă de Legia Varșovia, a ținut să transmită un mesaj de susținere pentru echipa națională înaintea barajului pentru Mondial, care va avea loc la sfârșitul lunii martie.

”Nu știu cât de des voi mai ieși în presă în perioada următoarea, așa că vreau să urez baftă echipei naționale. Un mesaj de încredere, de susținere totală pentru echipa națională. Toți avem datoria să lăsăm deoparte orice fel de doză de neîncredere, de scepticism, de critică și să venim alături de echipa națională să-i susținem, să dăm credit staff-ului tehnic, băieților.

Să avem încredere că se poate și dacă toți vom fi alături poate toată această energie și încredere va ajuta echipa națională și să reușim după atâția ani să mergem din nou la un Mondial. Sunt sigur că staff-ul tehnic știe ce are de făcut, știe cum să pregătească jocul, așadar hai să fim toți alături de ei și să-i susținem”, a încheiat Edi Iordănescu.