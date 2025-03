Mircea Lucescu, avertisment înainte de San Marino – România: „Dacă nu marcăm repede, vom avea probleme!”

, în a doua etapă a preliminariilor CM 2026. „Tricolorii” vor să se răzbune după iar Mircea Lucescu a spus totul despre meciul care îi așteaptă pe elevii săi.

Mircea Lucescu a spus lucrurilor pe nume înainte de San Marino – România

Cu 24 de ore înaintea confruntării directe cu San Marino, Mircea Lucescu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă la Serravalle. „Il Luce” a analizat echipa adversă și a spus unde vor exista probleme. Selecționerul nu a trecut cu vederea nici eșecul suferit în prima etapă cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” sunt obligați să câștige pentru a salva startul de campanie și de a menține șansele de calificare directă la Campionatul Mondial de anul viitor, turneu unde reprezentativa noastră nu a mai ajuns din 1998.

„Nu mai sunt echipe mici!”

„San Marino este în creștere, ca toate echipele. Nu mai sunt echipe mici, toate țările investesc în fotbal. Am înțeles că si aici au un program foarte bun de dezvoltare al fotbalului. Dovadă și meciul pe care l-au jucat cu Cipru, foarte echilibrat din toate punctele de vedere.

ADVERTISEMENT

Este o echipă foarte disciplinata, tânără, bine clădită fizic, cu o disciplina de joc deosebita. Pe mine m-au impresionat. Dacă marcăm repede, lucrurile se vor liniști, dacă nu, vom avea de înfruntat o echipă ambițioasă.

„Va fi un meci dificil”

Echipele mici studiază cum să îți pună problemele, echipele mari au o dinamică extraordinară, ar putea să încurce, închid bine spațiile. Va fi un meci dificil, le-am spus băieților, dar avem un plus de valoare și de experiență. Vedem mâine în teren, vedem cum au trecut peste nereușita cu Bosnia, influențată și de arbitri foarte tare.

ADVERTISEMENT

Din păcate am fost lângă arbitru și am văzut, o singură imagine au dat, la TV 3-4, dar asta s-a întâmplat, un meci pe care trebuia să îl câștigăm, la dominarea categorică pe care am avut-o, 68%, cu jucători profesioniști care joacă constant la echipa de club, pe când noi în 3 zile trebuie să lucrăm cu cei care nu au meciuri. Un rezultat care ne-a amărât mult, important e să câștigăm meciul, nu vorbim de golaveraj.

ADVERTISEMENT

„Am avut și șansă, cu Bosnia nu am avut”

Această echipă a fost construită de prezența publicului, că au jucat mult împreună, o stare emoțională, de prietenie, de legătură, dar trebuie să faci un pas înainte, să îți domini adversarul. Am avut și șansă, cu Bosnia nu am avut, trebuie să facem un pas înainte.

Mai poți pierde un meci, dar după lucrurile să se schimbe, să influențeze și fotbalul românesc. Deocamdată campionatul nostru nu se ridică la nivel european sau mondial. Sunt puțini jucători de un anumit nivel. Trebuie să nu fie invidii, probleme, e mai ușor cu jucătorii tineri și mai greu cu cei în vârstă, care au relații și un mod de pregătire. În general jucătorii peste 35 de ani sunt cei care contestă antrenorii.

„Am pierdut 8 jucători!”

La noi nu e problema asta, avem jucători extraordinari. Am pierdut 8 jucători, 4-5 titulari, nu e simplu prezența unor jucători creează o competiție, dau randament, știu că e în spate unul mai bun, acum nu mai e așa.

Bosnia este o echipă foarte puternică, cu jucători care sunt în străinătate și care joacă. Acum ne interesează această calificare, trebuie privit în perspectivă, nu un hei-rup, trebuie să avem grijă de cei care vin. Băieții ăștia au reușit cu un spirit extraordinar, la fel și Generația de Aur. Nu este ușor să reconstruiești o echipă.

„Am greșit foarte grav la golul primit!”

Nu știu dacă o să fie schimbări mâine, o să trebuiască să fac, da. Dar e importantă omogenitatea, am lucrat pe niște traiectorii, am dominat adversarul foarte bine, dincolo de sacrificiu. Am greșit foarte grav la golul primit, cel care a greșit a fost Mihai Popescu, nu Rațiu. Dar este normal, în mod normal îți acoperi spatele și apoi omul. Eu le-am explicat, au înțeles, erau 3 soluții, sunt lucruri de oameni profesioniști, pe care ar trebui să le știe perfect.

Am lucrat cât am putut, am avut 3 antrenamente înainte de meciul cu Bosnia, am lucrat și mental, cine s-a adaptat mai bine. Lider este în echipa asta, în care iese un pic în față cu vârsta, experiența și randamentul lui Stanciu.

„Dacă ne dădea penalty atunci am fi câștigat meciul, așa cum am fi meritat!”

Taică-su a fost un lider, a dus mai departe toată filosofia anilor 84, imediat am jucat în Portugalia, i-am bătut cu 3-2. În timp se construiește, mai departe duc filosofia, chiar dacă se schimbă antrenorii.

Și acum cu Edi, a creat un grup, i-a strâns să gândească într-o singură direcție. Eu am foarte mare încredere că ei fac efort să înțeleagă ce vor. Am dominat categoric, dar în fotbal poate să îți reușească sau nu. Dacă ne dădea penalty atunci am fi câștigat meciul, așa cum am fi meritat”, a pus Mircea Lucescu în cadrul unei conferințe de presă.