Mircea Lucescu, cel mai bun antrenor român din istorie? Verdictul dat de un jucător al Generației de Aur

Marian Iancu a fost nemulțumit de jucătorii pe care Mircea Lucescu i-a selecționat pentru confruntările pe care România le va juca împotriva Bosniei și a celor din San Marino, iar acum selecționerul este apărat de un membru al Generației de Aur.

Adrian Ilie e sigur: Mircea Lucescu e cel mai bun antrenor român din toate timpurile

Adrian Ilie spune că Mircea Lucescu este cel mai bun antrenor român din toate timpurile și declară că are încredere în antrenorul naționalei și în selecția pe care a făcut-o.

„Avem acum un meci important în Bosnia, jucăm meciurile de baraj, cu mai multă atenție spre tinerii care vin din urmă se poate forma un grup bun și să avem continuitate în calificări. Am avut un adversar greu și s-au montat bine și am câștigat cu Austria, mai urmează un pas în Bosnia, să câștigăm acolo și barajul pentru Mondial.

Cred în ei, au dovedit că se poate, au mers la Euro, au format un grup bun, au un antrenor bun, cel mai bun din momentul de față și din toate timpurile… să avem încredere!”, a declarat Adrian, fostul atacant al Generației de Aur, pentru .

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

sâmbătă, de la ora 21:45, , după care urmează să joace marți, de la ora 21:45, la Ploiești, cu San Marino.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Mircea Lucescu, între cei mai decorați antrenori ai lumii

Mircea Lucescu a avut o carieră plină în antrenorat, asta după ce a pregătit echipe din Italia, Rusia, Ucraina sau Turcia. Totuși, cifrele vorbesc de la sine despre impactul pe care tehnicianul român l-a avut în fotbalul mondial, fiind la această oră unul dintre cei mai decorați antrenori din istorie, pe locul 3, sub Sir Alex Ferguson, fost la Aberdeen și Manchester United, și sub Pep Guardiola, cel care o pregătește acum pe Manchester City.

Românul a câștigat 35 de trofee și astfel a devenit un nume de referință printre antrenorii lumii. Acesta depășește nume importante ale istoriei, precum Jose Mourinho, Carlo Ancelotti sau Johan Cruyff, și cel mai probabil va fi mult timp în top 5 din punct de vedere al trofeelor câștigate.