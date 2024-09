Mircea Lucescu, chemat în judecată după meciul cu Lituania. Selecționerul este pârât într-un proces în care e implicat și George Copos

Selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) a trecut cu bine de prima acțiune la echipa națională după o pauză de 38 de ani: dubla din Liga Națiunilor cu , vineri, 6 septembrie, la Priștina, și cu , luni, 9 septembrie, în Ghencea.

Mircea Lucescu, chemat în judecată după meciul cu Lituania, în ”dosarul Pro Rapid”

Tricolorii se reunesc din nou luna viitoare pentru meciurile cu Cipru (12 octombrie, Larnaca) și returul cu Lituania (15 octombrie, Kaunas). Până la atunci, Mircea Lucescu are de rezolvat și alte probleme personale stringente.

Potrivit portalului , pe 26 septembrie Il Luce a fost citat ca pârât în procesul intentat de ANAF, la Tribunalul București, membrilor Asociației Pro Rapid, asociație aflată în faliment. Pe lista pârâților se află și fostul patron al Rapidului George Copos. Obiectul dosarului este atragerea răspunderii pentru intrarea în faliment.

Baza Pro Rapid a ajuns sub sechestrul ANAF, la data de 8 octombrie 2015, pentru datoriile imense pe care clubul le avea la bugetul statului. Fiscul încearcă să recupereze de la membrii Asociației Pro Rapid datorii în valoare totală de 17.570.946 de lei, aproximativ 3,5 milioane de euro. La termenul din 26 septembrie se va pune în discuție excepția perimării.

, iar FANATIK a mers pe firul contractelor care au făcut ca în cele din urmă baza Pro Rapid să fie preluată de Ministerul Transporturilor și dată în administrare Clubului Sportiv Rapid.

Mircea Lucescu a vorbit la MT despre ”Pro Rapid”: ”O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material”

Mircea Lucescu, antrenor în două perioade la Rapid, 1997–1998 și 1999–2000 este foarte atașat de . Cel mai titrat antrenor român din toate timpurile a și dezvăluit în august 2024, că înainte să accepte postul de selecționer, ar fi preluat din nou Rapidul.

Cu o condiție însă, aceea de a avea la dispoziţie Baza Sportivă Pro Rapid, acum în proprietatea Ministerului Transporturilor. ”Înainte am luat în considerare să merg la Rapid. Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat cu secretari de stat, pentru a da fotbalului baza Pro Rapid. O bază în care eu am investit mult, şi sentimental şi material.

Să o dea înapoi pentru că o echipă are nevoie de un loc al ei de pregătire. Dacă vrei să faci performanţă trebuie să te izolezi un pic. Dacă domnul Şucu primea baza Pro Rapid, azi eram antrenor la Rapid.

Dar cei de la minister nu au vrut să dea Pro Rapidul. La Dinamo la fel, puteam să merg, dar fără stadion eu nu pot să merg acolo. Eu nu pot să îmi permit să nu câştig. Mie trebuie să îmi creezi toate condiţiile pentru performanţă. Nu le am, mâine e la revedere”,

Potrivit informațiilor din Buletinul Procedurilor de Insolvență, la data de august 2021 asupra conturilor Asociației Pro Rapid au fost înființate 23 de popriri în sumă totală de 14.235.882,41 lei, în perioada 2012 – 2017, toate la cererea creditorilor AJFP sector 1 și DGITL sector 1.

Programul grupei României în Liga Națiunilor:

12 octombrie: Cipru – România, Lituania – Kosovo

15 octombrie: Lituania – România, Kosovo – Cipru

15 noiembrie: România – Kosovo, Cipru – Lituania

18 noiembrie: România – Cipru, Kosovo – Lituania

Rezultate înregistrate: Kosovo – România 0-3, Lituania – Cipru 0-1 (6 septembrie 2024); România – Lituania 3-1, Cipru – Kosovo 0-4 (9 septembrie 2024)

Clasamentul grupei: 1. România 6p (6-1), 2. Kosovo 3p (4-3), 3. Cipru 3p (1-4), 3. Lituania 0p (1-4).