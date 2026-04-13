Mircea Lucescu, comemorare specială la Hunedoara! Chipul lui „Il Luce” pe fiecare tricou. Foto

Trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu a afectat întreg fotbalul românesc, iar după ce Dinamo a onorat memoria lui „Il Luce”, cei de la pregătesc și ei un moment special la următorul meci de pe teren propriu.

Moment special pregătit de Corvinul Hunedoara pentru partida cu Chindia Târgoviște

Oficialii grupării din Hunedoara au anunțat că jucătorii grupării vor avea tricouri speciale pentru partida cu Chindia Târgoviște, iar chipul lui Mircea Lucescu urmează să fie imprimit pe parte frontală, în timp ce pe spate va sta scris numele fostului antrenor.

„În confruntarea cu Chindia Târgoviște, Corvinul îmbracă haina recunoștinței. Fiecare jucător va intra pe teren purtând un tricou special, cu chipul și numele lui Mircea Lucescu – un gest de respect pentru legenda care a purtat cu mândrie numele Hunedoarei în întreaga lume. Marți, nu intră pe teren doar 11 jucători. Intră 11 inimi cu spiritul lui „Il Luce”. Cu ambiția lui, cu dorința de a nu ceda niciodată și cu acea mentalitate de învingător, care a pus Corvinul pe harta fotbalului mare.

O bucată de legendă ajunge la tine! La finalul meciului, aceste tricouri unice, de colecție, vor trece de pe umerii jucătorilor, direct în tribune. La tine! Este darul nostru pentru cei mai loiali suporteri – o punte între generații și o moștenire scrisă în alb și albastru. Aceste piese de istorie nu se vor mai produce niciodată. Vino să îți susții favoriții, iar la final, ai șansa să primești un crâmpei de istorie! Fii parte din acest moment unic! Hai în tribună să ne omagiem legenda! Împreună pentru visul nostru!”, a fost anunțul celor de la Corvinul Hunedoara.

Corvninul Hunedoara este aproape de promovarea în SuperLiga, fiind pe primul loc în Liga 2, cu 56 de puncte.

Mircea Lucescu, artizanul unei generații importante la Corvinul Hunedoara

, Mircea Lucescu s-a remarcat prin promovarea și dezvoltarea unor jucători care au ajuns ulterior foarte importanți în fotbalul românesc. Printre cei mai cunoscuți se numără Michael Klein, Mircea Rednic, Dorin Mateuț sau Ioan Andone, fotbaliști care au avut cariere excepționale.

„Il Luce” a rămas în memoria colectivă ca fiind omul care a adus speranțe la Hunedoara, acolo unde generația pe care a crescut-o a fost una definitorie pentru România.