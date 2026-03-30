Mircea Lucescu, convorbire cu jucătorii naționalei înainte de Slovacia – România. Selecționerul le-a schimbat imediat starea. Video

ADVERTISEMENT

După ratarea calificării la Cupa Mondială, pentru naționala României urmează amicalul cu Slovacia. Va fi ultimul meci al lui Mircea Lucescu la cârma primei reprezentative, dar tehnicianul nu va putea fi prezent la Bratislava din cauza unor probleme medicale. Chiar și așa, selecționerul a avut un mesaj pentru jucători.

Mircea Lucescu, discuție cu jucătorii înainte de Slovacia – România

În cadrul conferinței de presă susținute înaintea partidei amicale cu Slovacia, Ionel Gane a precizat faptul că a fost tot timpul în contact cu ”Il Luce” în ultima perioadă. Secundul naționalei a dezvăluit ce a discutat cu selecționerul și ce mesaj a avut acesta pentru jucători.

ADVERTISEMENT

”Nu este ușor. Am avut zile destul de grele după meciul cu Turcia. Am fost foarte supărați cu toții, foarte afectați, apoi a venit evenimentul neplăcut cu nea Mircea. Nu a fost ușor să trecem peste aceste momente delicate. Astăzi suntem mai bine pentru că și nea Mircea este mai bine. A sunat, le-a transmis băieților că totul este sub control, este mai bine. Starea de spirit s-a schimbat față de ieri. Ieri au fost momente destul de grele.

Mircea Lucescu ne arată o lecție de viață. Prin tot ceea ce a făcut, a transmis și ne transmite, inclusiv în dimineața aceasta. Pasiunea lui, ardoarea lui, fiecare moment pe care îl are cu echipa, începând de la ședința tehnică, la joc, sunt unice. Este un om imens și un antrenor unic. Sper să-i facem mâine o bucurie și să-l revedem și să discutăm mai liniștiți.

ADVERTISEMENT

Ieri, înainte de decolare m-a sunat și primul lucru care m-a întrebat a fost: ‘Cum a fost antrenamentul?’. I-am spus că am anulat antrenamentul după evenimentul neplăcut. Mi-a zis să le spun jucătorilor să stea liniștiți și să aibă un joc bun. O să vorbim după antrenament, trebuie să ia niște decizii pentru meciul de mâine”, a declarat Gane.

ADVERTISEMENT

Cui vrea să dedice victoria cu Slovacia

Aflat de patru ani în staff-ul echipei naționale, fostul atacant va fi în premieră ”principal”, el urmând să-i conducă de pe bancă pe ”tricolori”. Gane nu a ascuns faptul că are emoții, dar vrea victoria pentru a i-o dedica lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

”Gândul meu este doar pentru meciul de mâine. Atât eu, cât și staff-ul, trebuie să mobilizăm la maximum echipa pentru meciul de mâine. Chiar dacă este un meci amical îl vom trata foarte serios pentru că ne gândim, în primul rând, să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. După, vom vedea. Pentru mine este o bucurie imensă că fac parte din staff-ul României.

Da, sunt emoții. Sunt emoții normale (n.r. – că va fi pe bancă principal cu Slovacia). E doar o conjunctură că nea Mircea nu este prezent aici. Până la urmă, disputăm un meci internațional, reprezentăm România”, a spus Ionel Gane.

ADVERTISEMENT

Naționala României, lipsită de Mircea Lucescu la amicalul cu Slovacia

După ce ambele reprezentative au pierdut jocurile din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, se vor întâlni într-un meci amical Bratislava. Duelul este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Din nefericire, România nu va putea să-l aibă pe banca tehnică pe Mircea Lucescu, căruia și a fost transportat cu salvarea la spital, după ce i s-a acordat primul ajutor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Echipa de start a României în partida cu Slovacia

Pentru jocul de la Bratislava, staff-ul naționalei nu va face foarte multe schimbări în echipa de start față de eșecul cu Turcia, iar pe care îl va alinia Jerry Gane.

”Să vă dau și primul 11 cu Slovacia. Primul 11 va fi așa. În poartă, Radu. Staff-ul naționalei, inclusiv Mircea Lucescu, nu vor să pierdem meciul ăsta. Nu vor ca ultima impresie să fie dezastruoasă total. Primul 11, în proporție de 99% va fi așa: Radu, în poartă, nu Aioani. Nu se vor face experiențe.

Vor intra 6-7 jucători pentru că e meci amical și se permit schimbări. Dar, la început, va intra cel mai bun prim 11. Repet, FRF, Lucescu, secunzii, jucătorii, Burleanu, nimeni nu vrea experimente. 60 de minute se va juca cu cea mai bună echipă în momentul de față, după care se vor face 6 schimbări.

Ca să nu o mai lungim: Radu, în poartă. Rațiu, pe dreapta, Bancu, pe stânga. Drăgușin, fundaș central. Va fi schimbat Burcă. Sunt șanse mari să debuteze Coubiș. Se va alege între Coubiș și Ghiță. În momentul de față, planul e să joace titular Ghiță, până la pauză, și în a doua repriză să îl bage pe Coubiș. Ăsta e planul. Să joace Drăgușin – Ghiță, dar Coubiș va debuta sigur la echipa națională.

După aceea, la mijloc se va merge pe cei trei mijlocași care au dat satisfacție în Turcia. E vorba despre Vlad Dragomir, Florin Tănase, de la FCSB, și Nicu Stanciu. Ianis Hagi nu începe titular partida de marți, nici Răzvan Marin. În dreapta, Man. Atacant, Bîrligea, și, în stânga, în locul lui Mihăilă, va juca Baiaram. Baiaram arată foarte bine la antrenamente și vor să facă banda de la Craiova, Bancu – Baiaram”, a spus Horia Ivanovici.