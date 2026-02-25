Mircea Lucescu, cotizaţie uriaşă în programul DDB: “El are acest card la Dinamo”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu s-a dezis niciodată de trecutul său dinamovist. Actualul selecționer al României nu și-a uitat clubul unde a făcut performanță în țara noastră și a făcut o cotizație uriașă în programul DDB.

Cardul special pe care Mircea Lucescu îl are la Dinamo

Programul DDB, care conținea peste 15.000 de membri cotizanți în apogeul său, a luat naștere cu scopul de a ajuta Dinamo în momentul situației financiare extrem de precare a clubului.

Solidaritatea și dragostea suporterilor pentru echipa iubită a însemnat enorm pentru trupa din „Ștefan cel Mare”, ajutând-o practic să supraviețuiască. și a dezvăluit o parte dintre numele grele care au dat o mână de ajutor. Ce sumă uriașă a cotizat însuși Mircea Lucescu.

„(n.r. – de abonamentele de 48 de euro și existența celor premium de 1.948 de euro) Există, da. Sunt grupuri care și le fac. Unul dintre grupuri e DDB World, care tocmai și l-a reînnoit.

(n.r. – oameni importanți, legende grele ale lui Dinamo, care să aibă abonamente, sunt unii care au făcut pasul înapoi) Sunt unii care au părăsit programul și a fost atunci când, într-adevăr, era extraordinar de greu și au venit chiar cu premiul suprem, cum s-ar spune, de 19.480.

Alte legende și nume foarte cunoscute au mers pe 1948, inclusiv domnul Eugen Voicu. Domnul Mircea Lucescu a avut 19.480. Maximum!”, a spus inițial Eduard Galan.

De ce frații Giovanni și Victor Becali nu mai cotizează în programul DDB, de fapt

Printre numele importante care au sprijinit Dinamo în perioada „gri” s-au aflat și frații Giovanni și Victor Becali, retrași între timp din program. Eduard Galan a spus că nu se afla în funcție atunci, însă și-a amintit de o declarație acidă a lui Victor Becali făcută în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

„(n.r. – Giovanni Becali și Victor Becali au fost și ei cotizanți în program și la un moment dat s-au retras. Știți cumva de ce?) Nu eram atunci… A fost mult înainte să fiu eu. Și a zis că nu dă la niște… Nu vreau să comentez. A fost decizia dumnealui, absolut.

Ce obiective mărețe are programul DDB pentru viitor. „Asta ne dorim!”

Programul DDB a cunoscut o amploare majoră în ultimii ani, chiar dacă numărul membrilor cotizanți a scăzut. Eduard Galan a dezvăluit că asociația s-a implicat activ în sprijinirea dezvoltării juniorilor, domeniu pe care îl consideră extrem de important în ceea ce privește viitorul clubului.

„(n.r. – Sunt anumite proiecte pe care le pregătiți astfel încât să atrageți mai mulți fani al lui Dinamo în acest program?) Da, în afară de programul de investiție în CCJ și în academii. De exemplu, am dotat la sfârșitul anului trecut toate grupele de juniori cu sistem de monitorizare Catapult performant astfel încât să obținem și mai multă performanță și să ne dăm semna și mai bine de selecția pe care o putem face în rândul copililor, să le creștem randamentul.

A fost făcută la cererea clubului iar noi ne-am asumat-o. Pe trei ani avem complet Catapult, iar ei vor avea, în așa trei ani, tot ce înseamnă sistem de monitorizare sportivă. Noi o să vrem să promovăm, așa cum și conducerea executivă a clubului își dorește și așa cum e și în planul de business, ne dorim să promovăm cât mai mulți copii de la academia noastră, să-i aducem pe cei mai bune acolo, să aibă cele mai bune condiții și de acolo să generăm jucători!”, a mai spus Eduard Galan la „FANATIK Dinamo”.

2022 este anul în care Eduard Galan a preluat șefia programului DDB

70% din voturi a primit Eduard Galan la alegerile de atunci