Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”

Mircea Lucescu a ținut să îl taxeze pe Ralf Rangnick după declarațiile avute la finalul partidei România - Austria 1-0. Ce spune selecționerul despre jocul de pe Arena Națională
Iulian Stoica
14.10.2025 | 21:47
Mircea Lucescu da de pamant cu Austria si Ralf Rangnick Au venit foarte aroganti 100 cu San Marino lea luat mintile
Mircea Lucescu, atac după declarațiile lui Ralf Rangnick. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a reușit să o învingă pe Austria, scor 1-0, pe Arena Națională. Golul victoriei a venit în minutul 90+5, Ghiță reușind să reia excelent cu capul o centrare expediată de Ianis Hagi. La final, selecționerul Ralf Rangnick nu a acceptat faptul că a fost dominat de „tricolori”, iar Mircea Lucescu a oferit prima reacție după acest eveniment.

Mircea Lucescu critică declarațiile lui Rangnick

În cadrul ediției speciale de FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a criticat declarațiile lui Ralf Rangnick de după România – Austria 1-0. Selecționerul României consideră că austriecii au venit cu o notă de aroganță, asta în contextul în care reușise o victorie la scor cu San Marino, scor 10-0.

„(n.r. – De ce a spus Rangnick după meci că România nu i-a surprins cu nimic?) Ei au venit cu o aroganță extraordinară. Dacă mă uit la declarația de dinainte… El a zis – ‘venim în România și jucăm ca acasă’. Asta a venit după meciul cu 10-0. Cred că acest 10-0 cu San Marino i-a luat și lui mințile.

Ei și-au dorit foarte tare! Au avut însă puțină aroganță. Ce, putea să recunoască că noi am fost net superiori? Noi nu am beneficiat, așa cum au beneficiat ei la Viena, de ajutorul arbitrului”, a declarat Mircea Lucescu.

Lucescu nu a uitat arbitrajul din Austria – România 2-1

Selecționerul nu a uitat maniera de arbitraj de la Viena, de la meciul tur. Mircea Lucescu a amintit de faptul că România trebuia să primească un penalty la Drăguș, în minutul 2, în acel meci. Cât despre „centralul” de pe Arena Națională, „Il Luce” susține că nu are nimic să îi reproșeze.

„În continuare spun, a fost penalty clar la Drăguș! I-a dat peste picior în minutul 2, trebuia să ne dea penalty! În toată campania nu am avut un meci în care să fim avantajați. 

Nu am nimic de reproșat arbitrajului din meciul cu Austria. Au fost câteva faze, dar el a apreciat corect. Vă spun sincer, nu am revăzut încă meciul. Aștept două zile până să-l văd, abia mâine, ca să îl pot analiza corect”, a mai spus Mircea Lucescu.

Selecționerul nu a fost impresionat de jocul Austriei

În încheiere, „Il Luce” a transmis că singura ocazie a Austriei a venit din întâmplare. Experimentatul antrenor a ținut să aplaude evoluțiile lui Rațiu și Man, flancul stâng al austriecilor fiind neutralizat complet.

„Nu au ajuns ei să aibă ocazii… Au tras la poartă din întâmplare, când au schimbat direcția, a ajuns la Sabitzer mingea și a tras. El e jucătorul care trage cel mai mult la poartă. Atunci ne-a surprins, a venit de la mijlocul terenului și nu am venit după el, nu am închis de data asta.

Rațiu a făcut un meci foarte bun. Nu l-a lăsat, nu l-a abandonat în niciun moment. Man a închis foarte bine zona acolo, niciodată nu a ajuns Mwene în spatele lor. Asta a fost, asta s-a întâmplat”, a completat selecționerul la FANATIK SUPERLIGA.

Ralf Rangnick, taxat de Mircea Lucescu după declarațiile avute

Iulian Stoica
