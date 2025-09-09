Sport

Mircea Lucescu dă vina pe arbitraj după Cipru – România 2-2: „Nu ne-a lăsat”

Mircea Lucescu, prima reacție după Cipru - România 2-2, în preliminariile pentru Mondial: „Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost”
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 00:17
Mircea Lucescu da vina pe arbitraj dupa Cipru Romania 22 Nu nea lasat
Mircea Lucescu în timpul meciului Cipru - România. Foto: Sport Pictures

Selecționerul a acuzat maniera de arbitraj și a apreciat că li s-a permis ciprioților să fie ceva mai agresivi, împiedicând astfel echipa României să mai atace după ce a ajuns la acel avantaj de două goluri pe tabela de marcaj.

Mircea Lucescu, supărat pe arbitraj după Cipru – România 2-2: „A fost de partea lor, multe faulturi, nu ne-a mai lăsat să atacăm”

De asemenea, „Il Luce” a mai transmis și că fundașii săi centrali au comis câteva greșeli de pasare în a doua repriză, chestiune care de asemenea a avantajat recuperarea mingii în treimea adversă de către gazde pe fondul unui pressing susținut.

Nu în ultimul rând, experimentatul antrenor a mai vorbit și despre schimbările efectuate de el în repriza a doua și, totodată, a dorit să puncteze că atitudinea arătată de jucătorii lui în această partidă nu a fost chiar cea mai bună.

„Golul 2 i-a adus pe ei în joc și cu un arbitraj care a fost de partea lor. Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost. Dar mă bucur că am pasat, că am ieșit la joc.

Un spirit puternic, dar și cu foarte multe faulturi, un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta. Mulțumit că în prima repriză am făcut ce trebuia, în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Au dat niște pase greoaie, care le-au permis să vină în pressing. Ce avem de discutat o să discutăm acolo.

Concluzia lui „Il Luce”: „Atitudinea a contat”

Vom vedea. Am avut 30 de minute excelente. Am mai avut două-trei situații foarte bune, nu le-am valorificat și asta a făcut ca golurile lor să răstoarne puțin raportul de forțe. Să vedem, mai sunt jocuri de jucat. Cred că am fost prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț, iar când ne-am văzut cu 2-0 am cedat. Aici în Cipru pot pierde amândouă (n.r. Bosnia și Austria).

Sorescu e atacant, nu e fundaș, e jucător de atac. Au intrat Tănase, Miculescu. Tot ce s-a putut s-a făcut. Nu schimbările au determinat scorul. Atitudinea a contat, în astfel de meciuri trebuie să o aduci în teren, atâta tot”, a declarat Mircea Lucescu la Prima Sport, după Cipru – România 2-2.

