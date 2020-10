Antrenorul Mircea Lucescu s-a declarat surprins și dezamăgit după remiza 2-2 de pe terenul lui Ferencvaros. Tehnicianul a dat vina pe eliminarea lui Sydorchuk și crede că Dinamo Kiev merita victoria.

După primele 41 de minute, Dinamo Kiev părea aproape sigură de victoria cu Ferencvaros. Din păcate pentru Mircea Lucescu și elevii săi, ei au plecat de la Budapesta cu un singur punct.

Tsygankov și De Pena au marcat în minutele 28 și 41 pentru formația din Ucraina, însă Nguen a redus din diferență în minutul 59. În ultimele minute, după eliminarea lui Sydorchuk, ungurii au reușit să obțină egalarea.

Mircea Lucescu, dezamăgit și furios: „Eliminarea lui Sydorchuk a dat totul peste cap”

O victorie la Budapesta ar fi pus-o pe Dinamo Kiev într-o situație foarte bună în grupa G a Ligii Campionilor. Dacă reușea să câștige, trupa lui Mircea Lucescu ar fi avut la fel de multe puncte cât Barcelona și Juventus. Catalanii s-au impus cu 2-0 în Italia, în timp ce Juve a câștigat cu 2-0 la Kiev, în prima etapă.

Chiar dacă a condus cu 2-0 la pauză, Dinamo Kiev nu a reușit să câștige și a fost egalată de maghiari în minutul 90. Golul egalizator a venit după ce Sergiy Sydorchuk a văzut cartonașul roșu în minutul 86. Evenimentul a fost identificat drept principala cauză pentru ratarea victoriei, de către Mircea Lucescu.

„Meciul de azi s-a dovedit a fi un meci ciudat. Am dominat clar, în special în prima repriză. Și în repriza secundă am avut multe ocazii să ne mărim avantajul, însă nu le-am fructificat. Apoi am luat un gol și adversarii au prins curaj. Și, finalmente, eliminarea lui Sydorchuk ne-a dat peste cap toate planurile.

Având în vedere experiența pe care o are, Sergiy nu trebuia să facă greșelile pe care le-a făcut, un fault în flancul terenului și unul la mijloc, atunci când avea deja un galben. Nu a fost capabil să își controleze emoțiile. Jucam foarte bine înainte de eliminarea lui și lucrurile mergeau foarte bine pe fază defensivă.

Cred că golul egalizator a venit și după o eroare de arbitraj. Mi s-a părut că a fost fault la un jucător de ai noștri, însă e greu să trag concluzii acum, trebuie să fie analizate înregistrările”, a spus Lucescu după meci.

Schimbările au fost determinante. Tudor Băluță, evoluție dezastruoasă

Și schimbările celor doi antrenori au fost un factor decisiv în meciul de la Budapesta. Deși Lucescu a dat vina pe Sydorchuk și pe o potențială eroare de arbitraj la golul de 2-2, și schimbările au avut un impact important în meciul de miercuri, 28 octombrie.

Antrenorul lui Ferencvaros, Serhiy Rebrov, cel care a fost susținut de mulți fani ai lui Dinamo Kiev, s-a mișcat repede cu schimbările și a început să facă modificări încă din minutul 65, imediat după golul de 1-2. Rebrov i-a introdus pe Laidouni, Boli, Mak, Botka și Dvali. Fostul jucător de la FC Voluntari și Boli au contribuit decisiv la marcarea golului egalizator. Primul a oferit assist-ul, iar Boli a marcat.

Mircea Lucescu, în schimb, a efectuat prima schimbare de abia în minutul 82, iar în minutul 89 l-a introdus pe Tudor Băluță, cel care a gafat decisiv la reușita lui Boli, scoțându-și adversarii din offside de două ori. Chiar și în aceste condiții, Mircea Lucescu nu crede că schimbările au avut un impact important.

„Nu am făcut decât o schimbare înainte de eliminarea lui Sydorchuk, din minutul 82, pentru că totul mergea conform planului. Iar schimbările din echipa adversă n-au întărit jocul lor, ci doar i-au ajutat să intensifice presiunea, mai ales în contextul eliminării din echipa noastră. Oricum, Ferencvaros este o echipă foarte bună, au mulți străini aduși pe bani buni și au reușit să creeze o echipă eficientă, mai ales grație lui Rebrov. Dar acest meci trebuia să fie câștigat de noi”, a compeltat Il Luce.

Dinamo Kiev va juca din nou în UEFA Champions League săptămâna viitoare, în data de 4 noiembrie. Ucrainienii se deplasează pe Camp Nou unde vor da piept cu Barcelona. Catalanii au învins cu 2-0 la Torino și se află într-o situație specială, după ce președintele Josep Maria Bartomeu și-a prezentat demisia.