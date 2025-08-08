Alexandru Mitriță a ajuns în această vară în China, la Zhejiang Professional, Universitatea Craiova primind 2 milioane de euro pentru transferul jucătorului. În campionatul chinez, Mitriță a marcat gol după gol, iar selecționerul a decis să îl cheme pentru meciurile din septembrie.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, decizie bombă! Îl cheamă pe Alex Mitrită, din China, la națională: “S-a răzgândit!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate că , va fi chemat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru meciurile din luna septembrie. Vestea este una îmbucurătoare pentru „tricolori”, .

Horia Ivanovici a abordat subiectul: „FANATIK e bine informat pe echipa națională. Bombă, Mitriță revine la echipa națională. Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Mitriță la echipa națională. Informația asta e o bombă!

ADVERTISEMENT

Ultima informație tare, după 6 goluri și 2 assituri în 5 meciuri, Lucescu a revenit asupra deciziei. Lucescu nu o anunțase public, dar a zis la un moment dat.

„Mitriță e cel mai bun jucător din campionatul Chinei”

Alexandru Mitriță va fi convocat la echipa națională pentru meciurile din septembrie. Bine, joacă de rupe, să dai 6 goluri și 2 assisturi în 5 meciuri… E cel mai bun jucător din campionatul Chinei”.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie consideră că e un avantaj pentru Mitriță că a jucat deja în acest sezon: „Știi care e situația? Pe lângă România și China, jucătorii români din străinătate nu au început încă campionatele. În Turcia abia acum încep, în Grecia la fel. E important pentru un jucător să aibă meciuri în picioare”.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a revenit asupra subiectului: „Mă bucur mult, pentru că Mitriță este un jucător exponențial. Înțeleg că este cel mai bun jucător din campionatul Chinei în momentul de față de departe. Mitriță, la națională, chiar dacă dacă joacă în China!”.

ADVERTISEMENT