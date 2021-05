Mircea Lucescu, declarație superbă: “Revenirea Rapidului în Liga 1 e extraordinară!”

Mircea Lucescu exultă după promovarea Rapidului în prima ligă, iar „Il Luce” a comparat galeria giuleștenilor cu opera „Corul Sclavilor” a lui Giuseppe Verdi.

FC U Craiova s-a impus în deplasarea cu Rapid, scor 3-1, însă ambele echipe sunt deja matematic promovate în Liga 1, meciul contând mai mult pentru stabilirea locurilor ocupate în clasament.

Și Răzvan Lucescu s-a bucurat nespus după promovarea giuleștenilor, spunând că fotbalului românesc i-a fost dor de o echipă ca Rapid.

Mircea Lucescu, declarație superbă după promovarea Rapidului

Mircea Lucescu a vorbit la finalul partidei dintre Rapid și FC U Craiova 1948, spunând că este o revenire extraordinară: „„E superb! Suporterii sunt extraordinari, fără ei nu se poate.

Ascultați, parcă ar fi Corul Sclavilor – Nabucco de Giuseppe Verdi. Revenirea Rapidului în Liga 1 e extraordinară”.

Și Răzvan Lucescu a exultat după revenirea Rapidului în Liga 1, amintindu-și și de George Copos: „Cea mai tare atmosferă și fotbalului românesc îi e dor de Rapid. Craiova era, asta e a doua echipă a Craiovei.

Giuleștiul a fost ceva special și va rămâne ceva special pentru mine. Nu știu ce îmi rezervă viața, eu sunt amărât. Îl iubesc pe domnul Copos și domnul Copos iubește Rapidul. Cu el a devenit Rapid o forță după comunism”.

Mihai Iosif, discurs emoționant, dar întrerupt de jucători

Mihai Iosif a avut un discurs emoționant până când a fost întrerupt de bucuria jucătorilor Rapidului, care l-au omagiat. Și antrenorul le-a răspuns în același ton jucătorilor:

„E un vis devenit realitate. Am plecat din noroi până la gât și împreună cu mine i-am ajutat să ajungă în prima ligă. Am știut că vom promova, de când am plecat la drum, chiar când nimeni nu mai avea încredere…”.

Jucătorii – Miță Iosif e unul dintre noi! Miță Iosif e unul dintre noi!

Mihai Iosif – Aveți dreptate, sunt unul dintre voi! Aveți dreptate, sunt unul dintre voi!

Antonio Sefer a vorbit și el la finalul meciului, visând la primul gol pentru Rapid în Liga 1: „Mă bucur că pot face parte din familia Rapid și că mă bucur pentru promovare. Prin vene îmi curge sânge alb-vișiniu.

Meciul trecut când am marcat, mama a început să plângă, voiau vecinii să cheme poliția pentru că nu știau ce se întâmplă.

Abia aștept să marchez la primul meci pe Giulești și să mă urc pe garduri la fani”.