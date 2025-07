Mircea Lucescu, declaraţii emoţionante la vârsta de 80 de ani: „Tot ce vedeţi este rezultatul visului unui copil care a vrut să facă performanţă!”

Mircea Lucescu și-a expus colecția de tricouri legendare din cariere de fotbalist la Muzeul Fotbalului din București. „Il Luce”, mesaj manifest în fața presei și a invitaților.

Mircea Lucescu la 80 de ani: „Dacă mă gândesc la vârsta acestor tricouri, voi sunteți toți copii”

, iar selecționerul României a venit în fața jurnaliștilor pentru a-și prezenta colecția de tricouri care va putea fi vizitată la Muzeul Fotbalului din Capitală: „Eu m-am pregătit să mă întâlnesc cu copiii. Mi-ai spus că e o întâlnire cu copiii. Dacă mă gândesc la vârsta acestor tricouri, voi sunteți toți copii. Astea sunt tricouri din anii ’70-’72. Și încă nu sunt chiar toate că am mai dat din ele.

Sunt doar tricouri din perioada în care am jucat sau schimbate pe terenul de joc. Celelalte sunt încă pe acasă, schimbate în afara terenului de joc, tip Messi sau alți jucători. Sunt trofee senzaționale care te pun de fiecare dată în situația să îți aduci aminte de evenimentul respectiv, de omul respectiv, de atmosferă”.

Antrenorul a ținut să facă o precizare: „Ovidiu Ioanițoaia spune că eu trăiesc doar cu gândul la fotbal, dar nu e chiar așa. Încerc să acopăr absolut toate momentele zilei, ale vieții și cu alte preocupări. Una dintre ele este aceasta de a da copiiilor și celor care vin după noi o imagine a istoriei noastre”.

Mircea Lucescu: „În meseria asta, când te obișnuiești să ai succes, este imposibil pe urmă să suporți înfrângerea”

: „Pentru că există întotdeauna riscul să se uite ce au făcut. Am avut o întâlnire cu foștii mei jucători, special pentru ei, pentru a le mulțumi pentru tot ceea ce au făcut ca eu să ajung la 80 de ani. Până la urmă și vârsta asta pe care o am acuma se datorează stării de spirit pe care am avut-o și succeselor pe care le-am obținut și care m-au făcut să rămân întotdeauna în picioare”.

Tehnicianul care e în top 3 antrenori cu cele mai multe trofee a mai mărturisit un lucru: „În meseria asta, când te obișnuiești să ai succes, este imposibil pe urmă să suporți înfrângerea, nereușita. De aceea am făcut tot ce e posibil să rămân sănătos în primul rând la minte pentru că de aici pleacă totul”.

„Il Luce” a explicat care a fost principalul său obiectiv: „O înfrângere înseamnă enorm, rămâi întotdeauna singur și atunci gândurile, modul tău de a te comporta o iau înainte. De aceea, datorez foarte mult fotbalului. Am făcut tot ceea ce a fost posibil să las o urmă în carierea mea, care să fie o învățătură de minte pentru foarte mulți copii.

Până la urmă, tot ceea ce vedeți aici este un rezultat al viselor unui copil care și-a dorit foarte mult să facă performanță, să obțină succese și în același timp să reușească pe acestea să le transforme în învățăminte celor care vin după noi”.

Astea sunt niște exemple extraordinare pentru copiii noștri, pentru cei care vin din urmă”

Mircea Lucescu și-a expus și o parte dintre cupele pe care le-a cucerit: „Sunt momente unice și fiecare dintre trofeele acestea înseamnă ceva cu totul deosebit, înseamnă istorie. Să fii învingător e un lucru extrem de greu. Să fii numărul unu, indiferent la ce nivel, și dacă te duci în campionat diviziei C sau la amatori, și acolo trebuie să te lupți extraordinar pentru a reuși să fii învingător”.

El a ținut să aibă un mesaj și pentru noua generație: „Ăsta e un lucru pe care aș vrea să îl transmit tuturor copiiilor care visează să ajungă la nivelul ăsta. Nu e de ajuns doar dorința, talentul, ambiția, motivația. Cea mai importantă e munca dintre toate astea. Și sacrificiul care sunt dispuși să îl pună în joc pentru a ajunge la performanță.

Astea sunt niște exemple extraordinare pentru copiii noștri, pentru cei care vin din urmă. Ei trebuie să se inspire din performanțele celor dinaintea lor. Să le aprecieze, nu să le dezavueze sau să le critice. Eu știu că în viață orice succes este și contestat de către toți ceilalți care nu reușesc să ajungă la acest nivel”.

A adus aminte și de Gică Hagi

Mircea Lucescu laudă și ultimul proiect al „Regelui”: „Îi invit pe toți să meargă și la muzeul lui Gică Hagi de la Ovidiu. Fotbalul merită un muzeu mai mare. Toate acestea stăteau undeva într-un sac, într-un pod și m-ați făcut să le scot și să le pun aici în fața voastră”.

În continuare, a vorbit despre cele mai prețioase tricouri din colecție: „Sunt tricouri purtate de jucători extraordinari. Cel mai drag îmi e bineînțeles cel al lui Pele. Mai sunt și altele. Cel cu Anglia de pe Wembley iarăși este extraordinar. Cooper cred că era fundaș stânga atuncea.

De cel al lui Tahini îmi aduc aminte foarte bine. Atunci a fost meciul în care am făcut 1-1 cu Juventus cu o echipă foarte tânără și în meciul acela Dumitrache a marcat un gol dintr-o centrare și după meci italienii au făcut imediat propunerea să îl achiziționeze. Ce bine ar fi fost dacă i-ar fi dat drumul atunci la 19 ani. Ar fi fost fantastic să joace la Juventus”.