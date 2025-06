Mircea Lucescu, descătușat înainte de România – Cipru! „Avem 3 accidentați!”. Cum a reacționat când a fost întrebat de demisia din funcția de selecționer

Mircea Lucescu a participat la conferința de presă premergătoare partidei cu Cipru de la București. Selecționerul României a analizat echipa adversă, a vorbit despre absențele „tricolorilor”, dar și despre o eventuală demisie. Experimentatul tehnician a revenit și , criticând arbitrajul italianului Maurizio Mariani.

Mircea Lucescu, ultimele noutăți înainte de România – Cipru

Mircea Lucescu a vorbit despre adversarul pe care România îl va întâlni marți, de la ora 21:45, pe Arena Națională, afirmând că echipa este cu totul diferită față de cea pe care „tricolorii” au înfruntat-o în Liga Națiunilor. Selecționerul a dezvăluit și faptul că doi jucători vor lipsi la acest duel.

„Cipru are un antrenor foarte bun. S-a descurcat foarte bine la Aris. Acum a preluat naționala, de la mijlocul terenului în sus are jucători foarte rapizi, din campionatul intern. Cu Bosnia au pierdut nemeritat.

Vom avea un meci foarte greu, de la meciul cu noi le-au dispărut vreo 5 jucători din lot, dar de la meciul cu Bosnia sunt aceiași. Important e să câștigăm mâine, pe urmă vedem. Joacă și ele între ele, vine Austria la noi. Bosnia dacă îl pierde pe Dzeko are mari probleme.

E normal să trecem spre altă formulă de echipă, să ne bazăm pe jucători care au jucat mai mult. Bîrligea și Bancu s-au accidentat, mai e al treilea care nu joacă, Stanciu. Mihăilă s-a accidentat la celălalt picior. El când a venit de la Parma cu un program de alergare de 3 km pe zi, nu se poate pentru un sportiv de performanță.

Bancu are o tendinită acută de foarte mult timp, s-a sacrificat până acum. Și Bîrligea are o problemă mai veche. Nici asta nu e atât de important, important e cine va intra în teren”, a afirmat selecționerul României.

Mircea Lucescu a vorbit despre demisie înainte de România – Cipru

Tehnicianul a fost întrebat în cadrul conferinței de presă dacă ia în calcul să plece de la echipa națională după partida contra Ciprului. „În niciun caz, la echipa națională trebuie să ai curaj. Dacă ți-e frică, mai bine nu o iei.

Bineînțeles, mai am încă o șansă, jucătorii mai au încă o șansă. Să sperăm că se întorc toți și că vom forma o națională puternică”, a fost răspunsul ferm al selecționerului.

Selecționerul României, atac la arbitrul partidei cu Austria: „Oriunde în lume se dă penalty”

România a fost învinsă cu 2-1 la Viena, iar , considerând că „tricolorii” au fost dezavantajați de „centralul” italian Maurizio Mariani, care nu a acordat penalty în minutul 2, la o intervenție în careu asupra lui Denis Drăguș.

„În afară de greșelile noastre foarte mari, au avut 2 ocazii întâmplătoare. I-am închis bine. Nu poți să iei gol din aut, auturile laterale se tratează ca un corner. Fiecare își ia om în marcaj. L-au lăsat tocmai pe cel mai periculos liber, am țipat, ei se uitau după minge. Echipa a revenit abia după 2-0. Poate și eu am greșit că nu am făcut mai repede schimbările.

Sper ca echipa să treacă peste momentul ăsta. Încă o dată spun, am dreptate eu, nu poate să spună nimeni că am ceva cu arbitrii. A fost penalty clar! Drăguș a fost foarte inteligent, a protejat mingea, oriunde în lume se dă penalty. Nici măcar nu s-au dus la VAR. Cum și la meciul cu Bosnia, VAR-ul l-a chemat să vadă că hențul era în interior, nu în afară. Pentru o calificare se întâmplă prea multe”, a transmis experimentatul tehnician.

Florin Tănase: „E greu să mai prindem primul loc, dar avem o șansă mare la baraj”

Despre situația României din grupa preliminară a vorbit și marcatorul din meciul cu Austria, Florin Tănase. „Victoria în meciul cu Cipru este o datorie morală față de suporteri, față de acest tricou al echipei naționale. Realist vorbind, e greu să mai prindem primul loc din această grupă, dar avem o șansă mare la baraj.

Am făcut greșeli în acel meci, e greu împotriva unui asemenea adversar. Când faci greșeli, mai ai și puțină neșansă, poate și arbitrajul a fost puțin de partea lor”, a declarat fotbalistul campioanei FCSB, completat de Mircea Lucescu: „Puțin e prost zis, a fost penalty clar în minutul 2. Și la meciul cu Bosnia, și acum același lucru”.