Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv

Mircea Lucescu a oferit, în direct la FANATIK SUPERLGIA, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională a României.
Iulian Stoica
11.09.2025 | 11:31
Mircea Lucescu detalii de ultima ora despre ce urmeaza la echipa nationala Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). Selecționerul Mircea Lucescu a transmis ce se va întâmpla cu echipa națională în viitorul apropiat.

Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a transmis că nu va ceda până în momentul în care șansele de calificare la Campionatul Mondial nu se vor risipi. Selecționerul nu exclude să părăsească naționala, însă va pleca doar în momentul în care va fi o variantă viabilă de înlocuire.

Cât despre schimbări, „Il Luce” a mărturisit că ar fi început cu Borza, cel puțin în amicalul în fața Canadei, și că își reproșează că nu a început din nou cu scheletul de la FCSB, așa cum a făcut-o în meciurile anterioare. Selecționerul consideră că această generație este una pe care se poate construi, iar deciziile privind selecția le va lua după meciul cu Austria de luna viitoare.

„(n.r. – Se schimbă echipa, pentru a pregăti barajul din martie?) Eu am spus-o de la început! În momentul în care pierd orice posibilitate de calificare, cedez, ca să îi dau posibilitate celuilalt, care ar putea veni, să aibă timp să pregătească barajul. Asta am spus, e normal să se întâmple lucrul acesta.

Dacă găsim o soluție viabilă… E opinia publică, oameni care sunt legați de fenomen. Dacă găsim o soluție, eu fără niciun fel de problemă mă dau deoparte. După fiecare lucru îți faci o analiză și cel mai important lucru e să iei o decizie. Voi vedea ce voi face! Nu voi trece peste o astfel de situație.

„Puteam să merg mai departe și să joc doar pe scheletul FCSB-ului! Baiaram este pentru viitor”

Eu mizez în continuare pe toți băieții, pe cei care au jucat și ne-au dat satisfacție la Campionatul European, dar și pe cei care vor veni acum, mai ales din cupele europene. În pregătire ai 3 zile! Depinde de ce se întâmplă cu ceilalți, ce randament au, cum se vor comporta și cât de mult își vor dori să vină la echipa națională.

(n.r. – Apar Borza, Baiaram, Bîrligea) Borza s-a accidentat! Dacă nu, Borza juca în meciul cu Canada, voiam să încep cu el. Încă mai avem șanse de calificare, să țineți cont de lucrul acesta. Nu poți să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard. Vom analiza foarte bine și vom lua o decizie zilele viitoare. Trebuie să țineți cont că omogenitatea echipei este extrem de importantă. Unii au rămas cu impresia aceea pe care au arătat-o la Campionatul European.

Eu puteam să merg mai departe și să joc doar pe scheletul FCSB-ului, am mai făcut așa și la Viena, când eram într-un moment dificil. Poate și aici a fost greșeala mea, poate trebuia să merg în continuare pe scheletul acesta… Dar nu aș fi fost corect cu generația aceasta care a avut o performanță deosebită și merita să i se dea posibilitatea să se lupte pentru calificarea la Campionatul Mondial. Eu cred în continuare foarte tare în ei! Cred că se poate face o echipă mai bună decât a fost!

Baiaram este pentru viitor, trebuie să confirme în campionat și în cupele europene foarte bine. Sigur că poate fi o soluție viabilă. Orice jucător care poate să aducă ceva în plus echipei naționale este binevenit din toate punctele de vedere. Nu am ce să reproșez acestui grup de jucători”, a declarat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu anunță schimbări la echipa națională

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
