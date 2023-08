Mircea Lucescu, dezvăluiri despre Șucu: „Nu și-a închipuit că e atât de greu”

, iar antrenorul în vârstă de 78 de ani rămâne cu inima în Giulești, mai ales după ce arena i-a purtat noroc la primul meci și s-a calificat dramatic în fața lui Aris în play-off-ul Conference League. Antrenorul lui Dinamo Kiev a dezvăluit ultima convorbire cu Dan Șucu.

Mircea Lucescu are mare încredere în Dan Șucu: „Este un om extraordinar!”

Mircea Lucescu crede că decât a fost în era George Copos: „Este un om extraordinar! Ce a făcut el, să iasă din nișa lui de succes pentru a veni aici… Eu am vorbit cu el la telefon și îmi spunea că nu și-a închipuit că e atât de greu”.

„Il Luce” are un mesaj clar pentru galeria „alb-vișiniiilor”: „În niciun caz, suporterii să mai facă greșeala pe care au făcut-o cu George Copos! Pentru că l-au adus în situația să renunțe. Dacă și pe el (n.r. Dan Șucu) îl pierd, la Rapid nu va mai veni nimeni, pentru că el a venit cu tot sufletul, a făcut multe schimbări, a făcut centrul ăsta, a investit. Lângă el, este centrul Pro Rapid care a ajuns într-o stare deplorabilă”.

Antrenorul e convins că dragostea lui Șucu pentru Rapid vine și din familie: „El a reușit să facă și sunt convins că va face mai mult. Are cei doi copii care iubesc fotbalul foarte mult. El, ușor-ușor, se atașează fenomenului, suferă, pentru că asta e specifică suporterului, să și sufere, nu numai să se bucure. De aia spun, ei trebuie să aibă răbdare. Au un antrenor foarte bun, priceput. Ghinionul pe care l-au avut se poate întâmpla oricui”.

Mircea Lucescu nu a avut probleme cu suporterii Rapidului niciodată: „Am avut un raport foarte bun”

Mircea Lucescu nu a mărturisit că nu a trăit momente dificile la Rapid sau conflicte cu galeria: „Încerc să îmi aduc aminte dacă am avut astfel de momente. Cred că nu am avut. În Giulești, nu, niciodată, pentru că am avut un raport foarte bun cu suporterii. Ei m-au tratat așa cum și-au dorit ei să fie tratat un antrenor.

Când am venit, mi se spunea «Mesia în Giulești». M-au văzut că curățam terenul de zăpată, m-au văzut că mă întâlneam cu ei, m-au văzut cât de preocupat eram pentru viitorul Rapidului, promovarea de jucători tineri, și Pancu, și Raț, și Lobonț…”.

Cu toate acestea, Lucescu nu neagă că au existat și momente tensionate: „Sigur că au fost momente, uite că acum îmi aduc aminte, de vreo 2-3 ori, pierzând câte un meci, apăreau la Pro Rapid să protesteze și eu aduceam jucătorii în fața lor, discutam cu ei. Suporterii Rapidului de mici au crescut în această ambianță de contestare, să conteste. Și să iubească, dar pe măsura iubirii lor există și contestația pe care o fac de fiecare dată.

Nu înțeleg că în fotbal victoria și înfrângerea sunt cele două fațete ale aceleiași monede. Pentru asta, îți trebuie o cultură fotbalistică diferită de tipul englezilor care pierd, nu pierd, stadionul e plin și rămân pe viață. Mai spun ei că nevasta o mai poți înșela, dar niciodată culorile clubului tău favorit”, a mai spus Mircea Lucescu, la .