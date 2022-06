Mircea Lucescu, dezvăluiri din infernul războiului din Ucraina: ”Cei rămași acolo se simt abandonați”

Tehnicianul român pentru vizita medicală și o serie de antrenamente în vederea pregătirii noului sezon internațional.

Războiul din Ucraina, văzut prin ochii lui Mircea Lucescu

Între timp, Dinamo Kiev a părăsit Ucraina, aflată în continuare în război, și a mers în Elveția, acolo unde are programate două noi meciuri caritabile în cadrul turneului pentru pace, urmând să întâlnească formațiile elvețiene Yverdon și Lausanne.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român în vârstă de 76 de ani le-a povestit jurnaliștilor elvețieni că situația din Ucraina este una tragică și s-a arătat dezamăgit de faptul că lumea începe să uite că în acea parte a Europei încă mor oameni.

”La începutul conflictului, toți voiau să ne ajute. Timpul a trecut și pare că a devenit o rutină. Oamenii au început să uite, deși încă se moare în Ucraina. Echipa noastră încearcă să reamintească acest lucru: undeva în Europa încă e un război îngrozitor.

ADVERTISEMENT

Zilele trecute am revenit la Kiev. Scopul a fost să le arătăm oamenilor că viața poate merge înainte, chiar și în aceste condiții. M-am plimbat prin oraș. Oamenii se opreau și mă felicitau că am revenit. Cei rămași acolo se simt abandonați”, a declarat Lucescu, într-un interviu acordat publicației .

Lucescu pune tunurile pe cluburile mari din Occident

Mircea Lucescu s-a arătat deranjat de faptul că marea majoritate a cluburilor importante din Europa de Vest au declinat invitația de a participa la meciuri caritabile, invocând programul aglomerat.

ADVERTISEMENT

”Eu și elevii mai am părăsit Kievul la începutul războiului pentru a putea ajuta din afara țării. Am vrut și să transmitem clar că sportivii nu sunt soldați. Am jucat mai multe meciuri amicale, am strâns bani pe care i-am direcționat către organizațiile umanitare din Ucraina.

Până acum, în afară de Borussia Dortmund, doar cluburile din Europa de Est au vrut să ne ajute. Și Elveția a fost mereu aproape de noi”, a mai spus tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

Trupa lui Mircea Lucescu a început pregătirea pentru dubla cu Fenerbahce Istanbul din turul 2 preliminar al Champions League. Prima manșă va avea loc pe 19 iulie acasă ( ), iar returul e programat pe 26 iulie în Turcia.