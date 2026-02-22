Mircea Lucescu dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!” Ce strategie are selecţionerul

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu . Selecţionerul a primit avizul medicilor de a conduce echipa şi speră să îi califice pe „tricolorii” la primul Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani.

Mircea Lucescu, despre strategia de la echipa naţională: „Trebuie să ne întoarcem la rădăcini”

Înainte să aibă problemele de sănătate, Mircea Lucescu a fost vizitat la Bucureşti de cei de la France Football, care i-au făcut portretul selecţionerului României, care a preluat din nou echipa naţională după o pauză de 38 de ani:

„Nimeni nu voia postul, nu am putut refuza. Este o misiune dificilă. Trebuie să ne întoarcem la rădăcinile noastre, la fotbalul bazat pe posesie şi pe dezvoltare, care a fost punctul forte al jocului nostru în trecut”, a dezvăluit Mircea Lucescu.

„Il Luce”, vorbăreţul cu memorie de elefant: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge înainte”

Francezii îl numesc pe Mircea Lucescu personaj vorbăreţ cu memorie de elefant, amintind şi de : atac de cord în 2009, accident de maşină în 2012 şi complicaţiile apărute după grupa din luna ianuarie:

„Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge înainte”, le-a spus selecţionerul României celor de la France Football, care notează că Mircea Lucescu mai vrea să trăiască un „vis american” după cel de la Mondialul din 1970.

Pe 26 martie, România va juca împotriva Turciei pe Beşiktaş Park, în primul meci de baraj pentru Campionatul Mondial. Dacă se va impune, va evolua în „finală” cu învingătoarea dintre Slovacia sau Kosovo.