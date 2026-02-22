Sport

Mircea Lucescu dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!” Ce strategie are selecţionerul

France Football i-a făcut portretul lui Mircea Lucescu în cel mai recent număr al revistei. Ce a declarat selecţionerul despre barajul cu Turcia şi ce strategie are la naţională.
Marian Popovici
22.02.2026 | 09:00
Mircea Lucescu dezvaluiri in France Football inaintea meciului de baraj cu Turcia Sunt dovada ca la 80 de ani viata merge mai departe Ce strategie are selectionerul
SPECIAL FANATIK
Mircea Lucescu dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: "Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!" Ce strategie are selecţionerul. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu va sta pe banca naţionalei României în meciul de baraj cu Turcia. Selecţionerul a primit avizul medicilor de a conduce echipa şi speră să îi califice pe „tricolorii” la primul Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani.

Mircea Lucescu, despre strategia de la echipa naţională: „Trebuie să ne întoarcem la rădăcini”

Înainte să aibă problemele de sănătate, Mircea Lucescu a fost vizitat la Bucureşti de cei de la France Football, care i-au făcut portretul selecţionerului României, care a preluat din nou echipa naţională după o pauză de 38 de ani:

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu voia postul, nu am putut refuza. Este o misiune dificilă. Trebuie să ne întoarcem la rădăcinile noastre, la fotbalul bazat pe posesie şi pe dezvoltare, care a fost punctul forte al jocului nostru în trecut”, a dezvăluit Mircea Lucescu.

„Il Luce”, vorbăreţul cu memorie de elefant: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge înainte”

Francezii îl numesc pe Mircea Lucescu personaj vorbăreţ cu memorie de elefant, amintind şi de problemele de sănătate cu care s-a confruntat selecţionerul: atac de cord în 2009, accident de maşină în 2012 şi complicaţiile apărute după grupa din luna ianuarie:

ADVERTISEMENT
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Digi24.ro
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”

„Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge înainte”, le-a spus selecţionerul României celor de la France Football, care notează că Mircea Lucescu mai vrea să trăiască un „vis american” după cel de la Mondialul din 1970.

ADVERTISEMENT
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut:...
Digisport.ro
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"

Pe 26 martie, România va juca împotriva Turciei pe Beşiktaş Park, în primul meci de baraj pentru Campionatul Mondial. Dacă se va impune, va evolua în „finală” cu învingătoarea dintre Slovacia sau Kosovo.

  • 80 de ani are Mircea Lucescu
  • 1998 este anul în care România a participat ultima dată la Campionatul Mondial
Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost...
Fanatik
Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost arestați pentru viol de miliție. Manevra comunistă n-a funcționat
Cum s-a descurcat Louis Munteanu la debutul în MLS! Internaționalul român se pregătește...
Fanatik
Cum s-a descurcat Louis Munteanu la debutul în MLS! Internaționalul român se pregătește de confruntarea cu Messi, care a încasat-o strașnic la primul meci din 2026
Ce notă a primit Otto Hindrich la debutul oficial în poarta Legiei Varșovia...
Fanatik
Ce notă a primit Otto Hindrich la debutul oficial în poarta Legiei Varșovia după 2-1 cu Wisla Plock. Echipa sa nu mai câștigase din septembrie în campionat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo!...
iamsport.ro
A stat fără griji: era sigur că Rapid o va învinge pe Dinamo! 'Nu vă mint niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!