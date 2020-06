Mircea Lucescu, din nou pe teren! Azi, primul episod al serialului „Il Luce”. Află pe ce post TV îl poți urmări și câți ani a durat realizarea sa

Mircea Lucescu revine pe teren! Primul episod al unui serial despre viața și cariera românului care a câștigat cele mai multe trofee în activitatea sa dedicată Măriei Sale Fotbalul de peste 55 de ani, va fi difuzat azi, 6 iunie.

Mircea Lucescu revine pe… teren într-un serial care va fi difuzat în fiecare week-end timp de 8 săptămâni. Azi, primul episod!

Mircea Lucescu devenea „Il Luce” pe la mijlocul anilor ’90, când își confirma valoarea de antrenor și pe plan internațional, începând cu Italia, cine uită „Brescia Romena”?, și continuând cu Turcia și Ucraina în ritmul „anul și titlul”.

Cariera celui mai de succes tehnician român all time va fi subiectul unui serial pe care îl va difuza Televiziunea Română pe programul 1 în fiecare sâmbătă și duminică începând de azi, 6 iunie, ora 15:30, conform tvr.ro.

De-a lungul a 8 week-end-uri, cele 16 episoade aduc din nou în actualitate imagini de arhivă cu înfruntări celebre între Dinamo și Steaua, meciuri memorabile ale echipei naționale, echipe construite de Mircea Lucescu, de la Corvinul Hunedoara la Dinamo, de la Rapid la, Galatasaray, nemaivorbind de Șahtar Donețk, lucrarea de „doctorat” a lui „Il Luce”.

Peste 100 de fotbaliști, antrenori, patroni de club sau simpli suporteri din România, Italia, Turcia și Ucraina povestesc în serialul „Il Luce” modul în care Mircea Lucescu le-a influențat decisiv nu numai cariera, dar însăși viața.

Azi veți vedea „Copilul cu ochii mari şi dragoste de carte” din mahalaua „Apărătorii Patriei”

Astăzi, 6 iunie, de la ora 15:30, la TVR1 puteți urmări începutul poveștii adevărate de viață și carieră a lui „Il Luce”, primul din cele 16 episoade ale serialului, numit „Copilul cu ochii mari şi dragoste de carte”, istorisind avatarurile traiului într-o familie săracă din mahalaua bucureșteană „Apărătorii Patriei”.

„M-am născut după război, erau niște vremuri foarte grele. Nu aveam ce mânca şi părinţii se chinuiau cu noi. Eram cinci fraţi şi nu aveam unde să stăm” – Mircea Lucescu

„Am locuit mult timp într-o baracă, apoi ne-am mutat la un spital, unde părinţii mei munceau. Tata era brancardier şi mama făcea curat acolo. Eram foarte, foarte săraci. Atunci am învăţat o lecţie preţioasă de viaţă! Am învăţat ce înseamnă să împarţi. Împărţeam un colţ de pâine la cinci…” – Mircea Lucescu

„În copilărie citeam cărţi pentru copii, apoi când am mai crescut, cărţi de aventuri. Sincer, limba franceză am învăţat-o lecturând poveşti poliţiste. La 15 ani, m-am îndrăgostit de poezie şi am căutat în poeme tot felul de trăiri, idealuri… Literatura rusă m-a acaparat imediat. Am citit foarte mulţi scriitori ruşi” – Mircea Lucescu

Mâine, duminică, 7 iunie, tot de la ora 15:30, TVR1 va transmite al doilea episod, intitulat „Fotbalul e viața mea”. Următoarele părți ale acestui adevărat maraton fotbalistic televizat, realizat de cunoscutul jurnalist Dumitru Graur, președintele Asociației Presei Sportive din România (APSR), care l-a donat gratis Televiziunii Române pentru a-l difuza în această perioadă văduvită de fotbal din cauza pandemiei de COVID-19, vor urma timp de 7 week-end-uri de la aceeași oră.

Dumitru Graur: „Am adunat imagini din zeci de saci de arhivă timp de patru ani, pe care le-am montat în șapte luni și jumătate”

FANATIK l-a contactat pe Dumitru Graur și realizatorul serialului „Il Luce” a dezvăluit, în exclusivitate, în cât timp și cum a produs 16 ore de film cu și, mai ales, despre „această adevărată cronică a fotbalului românesc care este Mircea Lucescu”.

„Am lucrat patru ani la proiectul ăsta cu Lucescu și după ce am încheiat filmările, montajul propriu-zis al filmului a durat șapte luni jumătate, câte cinci, șase ore pe zi”

„Sunt vreo sută de personaje din toate țările unde a lucrat care vorbesc de Lucescu și o mulțime de imagini de arhivă, o mulțime… zeci de saci de arhivă, tot așa, din toate țările pe unde a fost Lucescu, Italia, Turcia, Ucraina… pornind, bine-nțeles, din România”

„Sper să placă serialul meu, n-are cum să nu placă, aș îndrăzni chiar să spun că nu s-a făcut niciodată un astfel de film până acum în România”

Episoadele următoare din serialul „Il Luce”

3. Căpitanul de pe Wembley 13 iunie 4. Între primele 8 echipe ale Europei 14 iunie 5. Hunedoara, mon amour! 20 iunie 6. Cum se clădeşte o echipă naţională 21 iunie 7. Preţul succesului 27 iunie 8. Copiii lui Lucescu se fac mari 28 iunie 9. Dinamo-Steaua, meciul generalilor 4 iulie 10. Mirajul fotbalului italian 5 iulie 11. Brescia Romena 11 iulie 12. Iubire înflăcărată de Giuleşti 12 iulie 13. I Love You, Luce! 18 iulie 14. Lucescu Împărat 19 iulie 15. În inima lui Ahmetov 25 iulie 16. Un om în picioare 26 iulie