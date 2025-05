Mircea Lucescu, discurs fabulos la lansarea de carte a nurorii sale: ”Nu e ușor să vezi acasă patul gol”

Ana-Maria Lucescu și-a lansat cartea, , semnată de autorul grec Isidoros Zourgos, iar Mircea Lucescu a vorbit la superlativ despre nora sa.

Mircea Lucescu și-a lăudat nora la lansarea de carte

În ziua în care a anunțat din preliminariile Mondialului de anul viitor, selecționerul naționalei României a fost invitat la evenimentul care a avut-o în prim-plan pe soția antrenorului de la PAOK Salonic.

ADVERTISEMENT

”Prima dată când mi-a dat să citesc, pentru că mi-au dat același număr de pagini pe care l-au dat la studiu, să vadă dacă traducerea poate fi la nivelul cărții, am rămas surprins. Am sunat-o pe Ana și am felicitat-o pentru că era un lucru pe care și-l dorea de mult.

Eu știu ce înseamnă să înveți o limbă străină. Mai ales limba greacă, care e atât de dificilă. Pentru a ajunge la acest nivel înseamnă o muncă extraordinară care, de fapt, nu a făcut decât să arate în oglindă munca pe care Răzvan o făcea pe terenul de sport cu jucătorii. Ea s-a ridicat la nivelul de participare emoțională la care Răzvan, de atâția ani, îl face”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Ce sacrificii a făcut familia Lucescu

Tehnicianul a precizat faptul că Răzvan și Ana-Maria au știut să se susțină unul pe celălalt în proiectele pe care le-au avut și de aici au venit și realizările, dar a dezvăluit că succesul a avut și sacrificiile sale.

”Și ea a trecut prin aceleași emoții în a traduce, la fel cum Răzvan trece în fiecare săptămână. Ea la fiecare cuvânt s-a gândit de 10 ori dacă este cel mai important pentru ce are de făcut. El, cu nopțile nedormite, sunt convins că așa a fost.

ADVERTISEMENT

Nu e ușor să vezi acasă patul gol, pentru că soția ta este la un laptop mai încolo și traduce. Nu e ușor nici pentru un bărbat. Eu dacă mă scol, mă duc după soție prin casă să văd pe unde e, pe la 2-3 dimineața.

ADVERTISEMENT

Ei s-au ajutat extrem de mult. Nu întâmplător succesul lui Răzvan se datorează și ei, iar succesul Anei se datorează și lui Răzvan pentru că a ajutat-o în toată această perioadă. Eu sunt mândru că ei lasă ceva copiilor lor, așa cum și eu am lăsat. Mai ales această imagine de familie extraordinară”, a spus Mircea Lucescu.