Mircea Lucescu, discurs sincer despre Edi Iordănescu și naționala României: „Eu nu cred în generații. Sfatul meu ăsta este”

Mircea Lucescu a abordat cel mai discutat subiect din această perioadă în fotbalul din România. Prezent la un eveniment la Iași, „Il Luce” a vorbit despre naționala României, după parcursul de la EURO 2024, dar și despre pentru postul de selecționer.

Mircea Lucescu, discurs sincer despre Edi Iordănescu și naționala României: „Sfatul meu ăsta este”

Mircea Lucescu a fost numit Ambasador al Fotbalului Ieșean. Antrenorul român în vârstă de 78 de ani a primit distincția simbolică la pauza meciului amical Poli Iași – Zimbru Chișinău (0-3) pe Stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou.

Cel mai titrat antrenor român a vorbit despre echipa națională a României, dar și despre . „Eu dacă aș da un sfat ar fi să se analizeze foarte serios tot parcursul echipei naționale.

Sigur, el (n.r. Edi Iordănescu) merită să fie în continuare selecționerul echipei naționale. Pentru că e un grup de jucători care a început cu el acum 2 sau 3 ani și e normal să-l ducă cel puțin un ciclu de 4-5 ani.

Orice antrenor care își dorește performanță nu poate să o obțină un an de zile și pe urmă să plece. Acum depinde de ce simte el. Dacă simte că poate face din echipa asta o echipă mai bună, atunci e normal să rămână.

Problema este că noi am creat o imagine frumoasă la tot Campionatul European, imaginea pe care au creat-o prin suporteri a influențat și calitatea jocului echipei naționale, dar și rezultatele”, a declarat Mircea Lucescu.

„Nu cred în generații, cred în oameni care lucrează cu acești jucători”

Mircea Lucescu a fost prezent în tribune la amicalul lui Poli Iași cu Zimbru Chișinău, moment în care echipa lui Tony da Silva și-a prezentat lotul pentru noul sezon. La pauza confruntării, „Il Luce” a coborât pe gazon în aplauzele publicului și însoțit de președintele lui Poli Iași, Cornel Șfaițer.

„România nu poate să fie sub nivelul a ceea ce a fost înainte de 1990, când eram o țară cu un fotbal extrem de avansat. Echipele românești jucau semifinale europene, finală sau câștiga Cupa Campionilor, echipa națională se califica la toate turneele, aceea e valoarea fotbalului românesc.

Eu nu cred în generații, cred în oamenii care lucrează cu acești jucători. Când există un grup de oameni concentrați pe formarea unei echipe naționale puternice, atunci cu siguranță se va ajunge la rezultate. Echipa creează valori, nu valorile creează echipa”, a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, mesaj pentru autoritățile locale din Iași: „Un stadion nou aduce cel puțin 13-14 puncte”

Mircea Lucescu vrea să le dea o mână de ajutor celor de la Poli Iași. „Domnul” a depănat amintiri alături de clubul din nordul României și a sugerat construirea unui nou stadion în Copou.

„Au fost multe amintiri frumoase legate de Poli Iași. Nu pot să spun că una e mai importantă decât cealaltă. Am avut coechipieri de la Poli Iași, Constantinescu, Deleanu, am jucat în echipa națională cu Iancu, cu Matei. Era o perioadă în care Poli Iași era o echipă extrem de puternică în campionatul României. Nu era ușor să vii să joci la Iași și să câștigi. Și o amintire frumoasă când am venit să joc cu echipa națională în Copou, cu China.

E cea mai mare plăcere să fiu ambasador. Nu știu în ce măsură pot să ajut echipa, doar să vin din când în când aici și să văd evoluția acestui oraș din punct de vedere fotbalistic, să văd că se îmbogățește cu un stadion nou, așa cum îi stă bine unei echipe profesioniste de un înalt nivel.

Să văd un stadion plin, iar echipă să câștige. Un stadion nou aduce cel puțin 13-14 puncte unei echipe, atunci când lumea este foarte aproape de terenul de joc. Dacă echipa câștigă, fiind ambasador, înseamnă câ e o bucurie în plus pentru mine. Voi veni și în campionat la meciurile de la Iași, dacă nu voi mai antrena”, au fost cuvintele lui Mircea Lucescu.