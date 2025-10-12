Mircea Lucescu, distanță uriașă! Cei mai bine plătiți selecționeri din lume: cât primește antrenorul României

Fotbalul este o industrie care învârte miliarde de euro anul, iar o parte din acești bani se întorc și către antrenori.

Carlo Ancelotti, antrenorul Braziliei, cel mai bine plătit selecționer din lume. Mircea Lucescu este la o distanță uriașă

A fost dezvăluit topul celor mai bine plătiți selecționeri ai lumii, care este condus de antrenorul Braziliei, Carlo Ancelotti. Italianul câștigă anual 9,5 milioane de euro pentru a-i pregăti pe Vinicius Junior și Raphinha, iar în clasament este urmat de antrenorul Angliei, Thomas Tuchel, neamțul care primește pe an 5,9 milioane de euro. Podiumul e completat de Julian Nagelsmann, plătit de Germania cu 4,9 milioane de euro anual, notează

În comparație cu acest top, Mircea Lucescu este într-un mare dezavantaj. câștigă pe an doar 324.000 de euro, de aproape 30 de ori mai puțin față de cel mai bine plătit selecționer al lumii, Carlo Ancelotti. De menționat că FRF i-a mai promis lui „Il Luce” bonusuri pentru rezultate bune și calificări, însă nici cu acestea, care s-ar fi ridicat la nivelul sutelor de mii de euro, românul nu ar putea să se apropie de top.

TOP 10 cei mai bine plătiți selecționeri ai lumii

1. Carlo Ancelotti – Brazilia – 9,5 milioane de euro pe an

2. Thomas Tuchel – Anglia – 5,9 milioane de euro pe an

3. Julian Nagelsmann – Germania – 4,9 milioane de euro pe an

4. Roberto Martinez – Portugalia – 4 milioane de euro pe an

5. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4 milioane de euro pe an

6. Didier Deschamps – Franța – 3,8 milioane de euro pe an

7. Marcelo Bielsa – Uruguay – 3,5 milioane de euro pe an

8. Ronald Koeman – Olanda – 3 milioane de euro pe an

9. Gustavo Alfaro – Paraguay – 2,5 milioane de euro pe an

10. Lionel Scaloni – Argentina – 2,3 milioane de euro pe an

Cum arată topul celor mai bine plătiți antrenori ai lumii. Diego Simeone, de la Atletico Madrid, conduce detașat

Când vorbim de antrenori la nivel de cluburi, Diego Simeone este cel care conduce clasamentul, cu un venit anual de 30 de milioane de euro. Tehnicianul lui Atletico Madrid este urmat în clasament de , și de Pep Guardiola, de la Manchester City.

1. Diego Simeone – Atletico Madrid – 30 de milioane de euro pe an

2. Simone Inzaghi – Al Hilal – 25 de milioane de euro pe an

3. Pep Guardiola – Manchester City – 23 de milioane de euro pe an

4. Mikel Arteta – Arsenal – 18 milioane de euro pe an

5. David Moyes – Everton – 14 milioane de euro pe an

6. Jorge Jesus – Al Nassr – 12 milioane de euro pe an

7. Luis Enrique – PSG – 11 milioane de euro pe an

8. Matthias Jaissle – Al-Ahli – 11 milioane de euro pe an

9. Unai Emery – Aston Villa – 9,5 milioane de euro pe an

10. Thomas Frank – Tottenham – 9 milioane de euro pe an