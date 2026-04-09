Mircea Lucescu domnește peste București! Omagiu pentru marele antrenor la km 0 al Capitalei. Video

Fotbalul mondial a primit o lovitură dureroasă marți, 7 aprilie, odată cu vestea trecerii în neființă a lui Mircea Lucescu. Antrenorul român s-a stins la Spitalul Universitar de Urgență din București, la patru zile după ce suferise un infarct. Antrenorul va primi un omagiu în km 0 al Bucureștiului, lumea fiind recunoscătoare pentru ceea ce a făcut „Il Luce” în sport.

Mircea Lucescu domnește peste București! Omagiu special pentru marele antrenor

Moartea lui Mircea Lucescu a stârnit reacții în lanț în sportul mondial. Meciurile din manșa tur a sferturilor de finală din competițiile europene au fost precedate de un moment de reculegere în memoria fostului selecționer al României, . Mai mult decât atât, chipul antrenorului va fi afișat în centrul Bucureștiului.

Federația Română de Fotbal a dezvăluit, printr-o postare pe rețelele de socializare, că magazinul Cocor, din centrul Capitalei, va rula imagini cu Mircea Lucescu. Gestul reprezintă un omagiu adus celui care a fost cel mai titrat antrenor din istoria României. Mesajul transmis de FRF a fost unul sugestiv:

„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului! Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00”, s-a arătat în postarea oferită pe rețelele de socializare.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Vineri va fi ultima zi a ceremoniilor organizate după moartea lui Mircea Lucescu, desfășurate într-un cadru sobru și discret, în două locații. Cortegiul funerar va ajunge la Biserica Sfântul Elefterie pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, accesul fiind rezervat exclusiv familiei și apropiaților.

Apoi, la Cimitirul Bellu, , moment în care vor fi acordate onoruri militare, ca semn de apreciere pentru meritele deosebite ale regretatului antrenor. Înhumarea este programată la ora 13:10. La dorința familiei, accesul publicului va fi limitat, iar perimetrul din cimitir va fi destinat exclusiv apropiaților.