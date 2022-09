Mircea Lucescu e nemulțumit, deși Dinamo Kiev a câștigat în campionat: „Suntem mereu pe drumuri, mergem câte zece ore cu autobuzul”

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu, a obținut prima victorie din noul sezon intern, scor 1-0 contra celor de la Karpaty Lvov, în etapa cu numărul patru din campionatul ucrainean.

Mircea Lucescu, după ce Dinamo Kiev a spart gheața în noul sezon din Ucraina: “Sperăm că această victorie ne va oferi suficiente emoții pozitive”

Mircea Lucescu a fost satisfăcut după prima victorie din acest sezon a formației sale. Tehnicianul român a tras concluziile după acest și e de părere că victoria nu poate fi pusă la îndoială:

ADVERTISEMENT

“Am jucat împotriva unei echipe care a jucat agresiv și cu mare dăruire. Ei așteptau greșeli de la noi pentru a merge pe contraatac și a marca. A fost greu să le spargem apărarea. Am dominat, rezultatul a arătat echilibrul de putere pe teren. Din păcate, am marcat un singur gol. Sperăm că această victorie ne va oferi suficiente emoții pozitive în timp ce ne pregătim pentru meciul din Europa League cu AEK-ul din Cipru“, a declarat antrenorul român, conform publicației sport.ua.

Mircea Lucescu nu e îngrijorat de jocul formaței sale, ci e nemulțumit de faptul Dinamo Kiev e mereu pe drumuri. Iar asta face și mai grea misiunea jucătorilor pe care îi antrenează:

ADVERTISEMENT

“Problema nu este în joc, ci în faptul că suntem în permanență pe drum după fiecare meci. Adversarii ne așteaptă într-un singur loc toată săptămâna, iar noi jucăm la fiecare 3-4 zile, este greu. Ne mutăm de la hotel la hotel, din oras în oras, adică nu există o bază stabilă, nici un loc unde am putea fi mereu. Luăm o grămadă de lucruri cu noi, echipamente, mingi, alte materiale.

Pentru a ajunge la Istanbul pentru ultimul meci cu Fenerbahce, am călătorit 11 ore cu autobuzul, a doua zi era un zbor și un alt autobuz. Opusul este exact același: aceleași 11 ore, fie cu avionul, fie cu autobuzul, în loc să se recupereze sau să se antreneze jucătorii… iar pentru cei care nu au participat la joc, este greu”, a mai concluzionat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu: „Fotbalul este profesia noastră, viața și responsabilitatea noastră”

Iar victoriile sunt cu atât mai importante, mai ales că sunt obținute în . Situația este cauzată de cele întâmplate în acest an în Ucraina:

“De aceea a fost atât de important să câștigăm, indiferent de cicumstanțe. În meciurile anterioare au fost comise multe greșeli, inclusiv individuale, care au dus la goluri primite. A fost și un fotbal nefast. Repet, în jocul cu Lvov a fost important să câștigăm pentru a ne pregăti acum mai liniștiți pentru următorul meci.

ADVERTISEMENT

În plus, acum avem o perioadă dificilă și pentru că 5-6 jucători sunt accidentați, iar asta afectează și starea psihologică a echipei. Ne bucurăm de această victorie și ne pregătim pentru următorul meci cu AEK-ul cipriot. Cel mai important joc este întotdeauna următorul”, a mai spus tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a subliniat cât de mult se sacrifică toți cei angrenați la Dinamo Kiev și nu numai. Însă antrenorul român e conștient de situația din momentul actual și nu va face decât să muncească în continuare:

“Imaginați-vă că, de exemplu, nu am fost acasă de trei luni. Dar mâine, după micul dejun plecăm spre Cracovia, când ajungem acolo nu știm dacă va fi antrenament sau nu. Și așa e de fiecare dată. Nu ne plângem, asta e realitatea. Fotbalul este profesia noastră, viața și responsabilitatea noastră. După meciul din Europa League cu AEK de la Cracovia, jucătorii se vor duce la echipele naționale”, a încheiat Mircea Lucescu.

Dinamo Kiev a urcat pe locul 10 în clasament după prima victoria din acest sezon. Trupa antrenată de Mircea Lucescu are și un meci mai puțin disputat, după ce partida din runda inaugurală a fost amânată. Rivala Șahtior e pe doi în Ucraina, cu 10 puncte acumulate.