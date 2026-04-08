Mircea Lucescu e veșnic! Vedetele de la Atletico Madrid – Barcelona și PSG – Liverpool s-au oprit pentru a-l omagia pe antrenorul român

ADVERTISEMENT

a fotbalului mondial, lucru certificat și de cele întâmplate la partidele din Champions League, din faza sferturilor, dintre Barcelona și Atletico Madrid, plus PSG – Liverpool.

Omagiu adus lui Mircea Lucescu la meciurile din Champions League. Momente impresionante la partidele Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool

Startul meciurilor disputate miercuri, între Barcelona – Atletico Madrid și PSG – Liverpool, au fost precedate de un moment de reculegere în fața zeciilor de mii de spectatori ce au fost pe cele două arene. Momentul a fost stabilit chiar de către cei de la UEFA, în semn de omagiu și respect pentru ceea ce a reprezentat Mircea Lucescu în fotbalul european și nu numai.

ADVERTISEMENT

Imaginile au fost de-a dreptul impresionante, mai ales că microbiștii străini au arătat cum există respect pentru un om care a iubit fotbalul și nu are legătură directă cu echipele implicate. De altfel, Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a trimis o coroană cu flori la București, ce a fost vizibilă pe Arena Națională, acolo unde este depus și unde mii de oameni și-au luat deja la revedere de la fostul selecționer.

Vineri, 10 aprilie, urmează să aibă loc înmormântarea lui Mircea Lucescu la Cimitirul Bellu din București, acolo unde vor fi prezenți apropiații și familia.

Minut de reculegere în cinstea lui Mircea Lucescu și în Rusia. Imagini de la meciul dintre Zenit și Spartak Moscova

În cariera sa ilustră de antrenor, Mircea Lucescu a fost și pe la Zenit, acolo unde a cucerit Supercupa Rusiei. Conducătorii clubului nu l-au uitat pe „Il Luce” și au transmis un comunicat emoționant la scurt timp după moartea sa, iar astăzi, la partida din Cupa Rusiei, au urmat scene impresionante.

ADVERTISEMENT

Fanii prezenți la partida dintre Zenit și Spartak Moscova au ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, cel care nu a stat foarte mult în Rusia, doar un sezon, dar a lăsat în urma sa amintiri plăcute și datorită acestui lucru a primit respectul suporterilor.

ADVERTISEMENT