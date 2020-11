Mircea Lucescu, elogiat în Spania: ”Este ca și cum Guardiola s-ar fi dus la Real”

Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a fost elogiat de presa din Spania înaintea meciului cu FC Barcelona din etapa a patra a fazei grupelor din Champions League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român este pus pe gânduri de absența lui Leo Messi din lotul catalanilor și consideră că trupa lui Ronald Koeman ar putea beneficia de o mai bună organizare defensivă.

Il Luce are în palmares două victorii memorabile în fața Barcelonei, dar se confruntă cu probleme mari de lot înainte de partida de la Kiev.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Presa din Spania îl elogiază pe Mircea Lucescu

Presa din Spania i-a dedicat un amplu material lui Mircea Lucescu înaintea partidei Dinamo Kiev – FC Barcelona și el elogiază pe tehnicianul român pentru longevitatea sa și pentru pasiunea pe care o pune în munca pe care o face.

”La 75 de ani, Mircea Lucescu ar trebui să se bucure de o pensionare binemeritată și să fie omagiat de români, italieni, turci, ucraineni și ruși, țări în care a scris istorie în ultimele 4 decenii. Dar iată că în 2020, el continuă să se îmbrace în trening la Kiev și să dirijeze destinele echipei în pofida problemelor create de pandemia de coronavirus”, scrie site-ul eurosport.es.

ADVERTISEMENT

”Nici nu vă puteți imagina cât timp am petrecut în cantonamente la atâtea cluburi în cariera mea! Zile, săptămâni, luni, ani… Dar nu e nimic nou pentru mine și pentru familia mea”, a declarat Mircea Lucescu.

Coordonatorul Academiei lui Dinamo Kiev, Ramon Catala, îl admiră pe antrenorul român pentru faptul că a ajut curajul să preia echipa după ce a antrenat-o timp de 12 ani pe rivala Șahtior Donețk: ”Ce a făcut Lucescu este ca și cum Pep Guardiola s-ar fi dus la Real Madrid”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Il Luce și-a explicat alegerea de a merge la formnația patronată de Igor Surkis: ”Știu că fanii sunt supărați pe mine, dar am vrut să simt din nou că trăiesc. Fotbalul e viața mea și am fost departe timp de un an. Nu puteam să refuz oferta de la Dinamo Kiev”.

În finalul materialului, jurnaliștii iberici îl compară pe Mircea Lucescu cu legendarul antrenor spaniol Luis Aragones, pentru tenacitatea cu care refuză să se retragă și pentru modul cum se transformă în dreptunghiul verde.

ADVERTISEMENT