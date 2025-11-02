Mircea Lucescu, emoții înaintea meciului cu Bosnia! Titularul naționalei a acuzat probleme după meciul din weekend: ”I s-a blocat un deget”

ADVERTISEMENT

Pentru naționala României urmează întâlnirile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Un titular al lui Mircea Lucescu a devenit incert pentru aceste jocuri.

Titularul lui Mircea Lucescu, incert pentru duelul cu Bosnia

Mai puțin de două săptămâni ne despart de meciul crucial cu Bosnia, iar Mircea Lucescu a primit o veste proastă din Spania. Portarul Ionuț Radu s-a accidentat în meciul din acest weekend pe care l-a jucat în La Liga.

Titularizat în poarta lui Celta Vigo, internaționalul român s-a accidentat mai întâi la picior în minutul 35, dar s-a dovedit că nu a fost nimic grav. În finalul jocului, Radu a acuzat un disconfort la mână și va fi supus unor teste amănunțite.

”Radu trebuie să facă niște teste. I s-a blocat un deget și deja avea un disconfort la aceeași mână. Vom vedea ce vor arăta testele”, a declarat Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, despre problemele portarului român, conform .

Ionuț Radu, revenire după 2 ani la națională

După o perioadă de doi ani în care nu a mai prins echipa națională a României, Ionuț Radu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie cu Moldova și Austria. Mai mult decât atât, selecționerul l-a și titularizat.

Portarul în vârstă de 28 de ani a comis o , când și-a băgat mingea în proprie poartă, însă Lucescu a hotărât să-i dea încredere mai departe și l-a folosit și la întâlnirea cu Austria.

La finalul victoriei extraordinare în fața Austriei, selecționerul Mircea Lucescu și-a motivat la FANATIK SUPERLIGA alegerea lui Ionuț Radu prin prisma faptului că dintre portarii aflați în lot.

Convocat pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino

Ionuț Radu și-a continuat evoluțiile bune în poarta celor de la Celta Vigo, iar Mircea Lucescu l-a inclus pe în vederea întâlnirilor cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile Mondialului de anul viitor.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

(Celta de Vigo | Spania, 6/0), (Real Oviedo | Spania, 16/0), (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

(Rayo Vallecano | Spania, 34/1), (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), (Hannover 96 | Germania, 6/1), (Raków | Polonia, 4/0), (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), (Tottenham | Anglia, 27/1), (Maccabi Haifa | Israel, 1/0); MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

(Pisa | Italia, 34/0), (AEK Atena | Grecia, 70/12), V (Pafos | Cipru, 3/0), (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), (Genoa | Italia, 84/15), (Alanyaspor | Turcia, 49/7), (Empoli | Italia, 0/0); ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Programul complet și clasamentul în grupa României

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (ora 19:00), Bosnia – ROMÂNIA (ora 21:45)

(ora 21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia, ROMÂNIA – San Marino (ambele la ora 21:45)

Clasament România Grupa H