Sport

Mircea Lucescu, emoții înaintea meciului cu Bosnia! Titularul naționalei a acuzat probleme după meciul din weekend: ”I s-a blocat un deget”

Unul dintre jucătorii titularizați de Mircea Lucescu în ultimele partide ale naționalei are probleme medicale. Ce șanse sunt ca fotbalistul să fie refăcut până la jocul cu Bosnia.
Traian Terzian
02.11.2025 | 20:23
Mircea Lucescu emotii inaintea meciului cu Bosnia Titularul nationalei a acuzat probleme dupa meciul din weekend I sa blocat un deget
ULTIMA ORĂ
Un titular al lui Mircea Lucescu, probleme medicale înainte de jocul cu Bosnia. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Pentru naționala României urmează întâlnirile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Un titular al lui Mircea Lucescu a devenit incert pentru aceste jocuri.

Titularul lui Mircea Lucescu, incert pentru duelul cu Bosnia

Mai puțin de două săptămâni ne despart de meciul crucial cu Bosnia, iar Mircea Lucescu a primit o veste proastă din Spania. Portarul Ionuț Radu s-a accidentat în meciul din acest weekend pe care l-a jucat în La Liga.

ADVERTISEMENT

Titularizat în poarta lui Celta Vigo, internaționalul român s-a accidentat mai întâi la picior în minutul 35, dar s-a dovedit că nu a fost nimic grav. În finalul jocului, Radu a acuzat un disconfort la mână și va fi supus unor teste amănunțite.

”Radu trebuie să facă niște teste. I s-a blocat un deget și deja avea un disconfort la aceeași mână. Vom vedea ce vor arăta testele”, a declarat Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, despre problemele portarului român, conform As.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Ionuț Radu, revenire după 2 ani la națională

După o perioadă de doi ani în care nu a mai prins echipa națională a României, Ionuț Radu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie cu Moldova și Austria. Mai mult decât atât, selecționerul l-a și titularizat.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat...
Digisport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona

Portarul în vârstă de 28 de ani a comis o eroare mare în amicalul cu Moldova, când și-a băgat mingea în proprie poartă, însă Lucescu a hotărât să-i dea încredere mai departe și l-a folosit și la întâlnirea cu Austria.

La finalul victoriei extraordinare în fața Austriei, selecționerul Mircea Lucescu și-a motivat la FANATIK SUPERLIGA alegerea lui Ionuț Radu prin prisma faptului că acesta are cel mai bun joc de picior dintre portarii aflați în lot.

ADVERTISEMENT

Convocat pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino

Ionuț Radu și-a continuat evoluțiile bune în poarta celor de la Celta Vigo, iar Mircea Lucescu l-a inclus pe lista provizorie a stranierilor în vederea întâlnirilor cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile Mondialului de anul viitor.

  • PORTARI
    Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • FUNDAȘI
    Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);
  • MIJLOCAȘI
    Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);
  • ATACANȚI
    Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Programul complet și clasamentul în grupa României

  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (ora 19:00), Bosnia – ROMÂNIA (ora 21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia, ROMÂNIA – San Marino (ambele la ora 21:45)

Clasament România Grupa H

  1. Austria – 15 puncte
  2. Bosnia – 13 puncte
  3. România – 10 puncte
  4. Cipru – 8 puncte
  5. San Marino – 0 puncte
LIVE VIDEO U Craiova – Rapid, SuperLiga, etapa 15. Echipele de start! Decizia...
Fanatik
LIVE VIDEO U Craiova – Rapid, SuperLiga, etapa 15. Echipele de start! Decizia luată de Mirel Rădoi în cazul lui Baiaram
Eugen Trică a reacționat după declarațiile lui Neluțu Varga la adresa sa: „Am...
Fanatik
Eugen Trică a reacționat după declarațiile lui Neluțu Varga la adresa sa: „Am pus mâna pe telefon și l-am sunat”. Exclusiv
Rezultate SuperLiga, etapa 15. FC Hermannstadt – Oțelul 1-3. Remontada pe „Municipalul” din...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. FC Hermannstadt – Oțelul 1-3. Remontada pe „Municipalul” din Sibiu. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care...
iamsport.ro
Dezlănțuit! Fostul fotbalist de la Dinamo l-a numit 'sluga securiștilor' pe jucătorul care s-a îmbogățit după retragere: 'Mai bine sărac ca mine decât milionar ca el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!