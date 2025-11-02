Mircea Lucescu, emoții înaintea meciului cu Bosnia! Titularul naționalei a acuzat probleme după meciul din weekend: ”I s-a blocat un deget”

Pentru naționala României urmează întâlnirile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Un titular al lui Mircea Lucescu a devenit incert pentru aceste jocuri.
Mai puțin de două săptămâni ne despart de meciul crucial cu Bosnia, iar Mircea Lucescu a primit o veste proastă din Spania. Portarul Ionuț Radu s-a accidentat în meciul din acest weekend pe care l-a jucat în La Liga.
Titularizat în poarta lui Celta Vigo, internaționalul român s-a accidentat mai întâi la picior în minutul 35, dar s-a dovedit că nu a fost nimic grav. În finalul jocului, Radu a acuzat un disconfort la mână și va fi supus unor teste amănunțite.
”Radu trebuie să facă niște teste. I s-a blocat un deget și deja avea un disconfort la aceeași mână. Vom vedea ce vor arăta testele”, a declarat Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, despre problemele portarului român, conform As.
După o perioadă de doi ani în care nu a mai prins echipa națională a României, Ionuț Radu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru partidele din luna octombrie cu Moldova și Austria. Mai mult decât atât, selecționerul l-a și titularizat.
Portarul în vârstă de 28 de ani a comis o eroare mare în amicalul cu Moldova, când și-a băgat mingea în proprie poartă, însă Lucescu a hotărât să-i dea încredere mai departe și l-a folosit și la întâlnirea cu Austria.
La finalul victoriei extraordinare în fața Austriei, selecționerul Mircea Lucescu și-a motivat la FANATIK SUPERLIGA alegerea lui Ionuț Radu prin prisma faptului că acesta are cel mai bun joc de picior dintre portarii aflați în lot.
Ionuț Radu și-a continuat evoluțiile bune în poarta celor de la Celta Vigo, iar Mircea Lucescu l-a inclus pe lista provizorie a stranierilor în vederea întâlnirilor cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile Mondialului de anul viitor.