Sport

Mircea Lucescu este cel care a vorbit de 3 ori cu Louis Munteanu ca să îl convingă să revină la CFR Cluj. Toate culisele. Exclusiv

Mircea Lucescu s-a implicat personal pentru rezolvarea problemei de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan! FANATIK are toate detaliile
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
26.08.2025 | 16:40
Mircea Lucescu este cel care a vorbit de 3 ori cu Louis Munteanu ca sa il convinga sa revina la CFR Cluj Toate culisele Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu alături de Louis Munteanu și sigla lui CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

După cum se știe deja foarte bine, Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru meciul din deplasare cu Oțelul Galați din cea mai recentă etapă de Superliga, pierdut de echipa din Gruia cu scorul de 1-4. Ulterior, FANATIK a aflat că s-a ajuns în această situație din cauza faptului că atacantul era extrem de supărat că transferul său în străinătate întârzia să se perfecteze.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu l-a convins pe Louis Munteanu să încheie conflictul cu CFR Cluj și să se prezinte din nou la echipă

La scurt timp, în spațiul public a început să se vorbească foarte mult despre scenariul în care internaționalul român ar fi decis să nu mai joace deloc pentru CFR Cluj, încercând astfel să îi forțeze pe oficialii clubului să dea în cele din urmă undă verde pentru transferul său. Acesta este momentul în care în această situație tensionată a intervenit chiar Mircea Lucescu.

Din informațiile obținute de FANATIK, selecționerul echipei naționale a României a avut nu mai puțin de trei discuții personale cu Munteanu în această perioadă. El i-a transmis fotbalistului că, în cazul în care acest context se va menține, atunci pur și simplu nu are cum să îl convoace pentru meciurile din septembrie ale primei reprezentative, amicalul contra Canadei și duelul din Cipru contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

ADVERTISEMENT

„Il Luce” i-a explicat lui Louis Munteanu că are mare nevoie în această perioadă ca el să se comporte profesionist, în contextul în care naționala se confruntă în continuare cu anumite probleme în ceea ce privește selecția, mai ales în plan ofensiv. Astfel, după aceste discuții, jucătorul a înțeles importanța momentului pentru cariera lui ulterioară și a decis să încheie războiul de la echipa de club.

Lămuririle făcute de Neluțu Varga pe seama acestui subiect

Așadar, urmează ca atacantul să revină la antrenamentele lui CFR Cluj în cursul zilei de miercuri, adică exact cu o zi înaintea returului cu Hacken din play-off-ul Conference League, meci de la care însă ardelenii nu pot pretinde foarte multe, în contextul acelui 2-7 din turul de săptămâna trecută din Suedia.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Vizavi de situația lui Louis Munteanu de la CFR Cluj a oferit detalii de ultimă oră și finanțatorul Neluțu Varga. Cu ocazia unei reacții acordate pentru ProSport, el a punctat următoarele aspecte:

ADVERTISEMENT
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs...
Digisport.ro
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite

„Eu i-am dat voie, personal, să-și ia câteva zile libere, să se liniștească. Era căzut la pământ. Săracul, a marcat și două goluri și i le-au anulat. Mi-a spus că are nevoie de două zile de pauză. I-am dat voie și n-am mai anunțat pe nimeni de la club. Eram supărat și eu.

Mi-a spus: ‘Dar, nu mi-ați dat dumneavoastră voie?’. Eu am rămas șocat, pentru că nu știam ce se vorbește în România. Louis se va întoarce la antrenamente. Nu există nici o problemă cu el”. 

ADVERTISEMENT
  • 5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt.com
  • 30 iunie 2028 este data la care contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj ajunge la final 
Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB
Fanatik
Alexandru Băluță și-a găsit echipă! Semnează în străinătate după plecarea de la FCSB
Cum a învins Ilie Balaci Universitatea Craiova: “I-au luat apartamentul şi l-au dat...
Fanatik
Cum a învins Ilie Balaci Universitatea Craiova: “I-au luat apartamentul şi l-au dat afară de la facultate!”
Cristi Chivu, debut entuziasmant cu Inter în Serie A: “M-am bucurat enorm pentru...
Fanatik
Cristi Chivu, debut entuziasmant cu Inter în Serie A: “M-am bucurat enorm pentru el, dar Torino e echipă de liga a doua la noi!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus...
iamsport.ro
Scandal la Petrolul: Ciobotariu nu mai vrea 2 fotbaliști importanți și i-a exclus din lot! De ce se chinuie clubul să se despartă de ei + Reacțiile conducerii și jucătorilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!