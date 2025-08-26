Mircea Lucescu este cel care a vorbit de 3 ori cu Louis Munteanu ca să îl convingă să revină la CFR Cluj. Toate culisele. Exclusiv

După cum se știe deja foarte bine, Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru meciul din deplasare cu Oțelul Galați din cea mai recentă etapă de Superliga, pierdut de echipa din Gruia cu scorul de 1-4. Ulterior, din cauza faptului că atacantul era extrem de supărat că transferul său în străinătate întârzia să se perfecteze.

Mircea Lucescu l-a convins pe Louis Munteanu să încheie conflictul cu CFR Cluj și să se prezinte din nou la echipă

La scurt timp, în spațiul public a început să se vorbească foarte mult despre scenariul în care internaționalul român ar fi decis să nu mai joace deloc pentru CFR Cluj, încercând astfel să îi forțeze pe oficialii clubului să dea în cele din urmă undă verde pentru transferul său. Acesta este momentul în care în această situație tensionată a intervenit chiar Mircea Lucescu.

Din informațiile obținute de FANATIK, selecționerul echipei naționale a României a avut nu mai puțin de trei discuții personale cu Munteanu în această perioadă. El i-a transmis fotbalistului că, în cazul în care acest context se va menține, atunci pur și simplu nu are cum să îl convoace pentru meciurile din septembrie ale primei reprezentative, amicalul contra Canadei și duelul din Cipru contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

„Il Luce” i-a explicat lui Louis Munteanu că are mare nevoie în această perioadă ca el să se comporte profesionist, în contextul în care naționala se confruntă în continuare cu anumite probleme în ceea ce privește selecția, mai ales în plan ofensiv. Astfel, după aceste discuții, jucătorul a înțeles importanța momentului pentru cariera lui ulterioară și a decis să încheie războiul de la echipa de club.

Lămuririle făcute de Neluțu Varga pe seama acestui subiect

Așadar, urmează ca atacantul să revină la antrenamentele lui CFR Cluj în cursul zilei de miercuri, adică exact cu o zi înaintea returului cu Hacken din play-off-ul Conference League, meci de la care însă ardelenii nu pot pretinde foarte multe, în contextul acelui 2-7 din turul de săptămâna trecută din Suedia.

Vizavi de situația lui Louis Munteanu de la CFR Cluj Cu ocazia unei reacții acordate pentru , el a punctat următoarele aspecte:

„Eu i-am dat voie, personal, să-și ia câteva zile libere, să se liniștească. Era căzut la pământ. Săracul, a marcat și două goluri și i le-au anulat. Mi-a spus că are nevoie de două zile de pauză. I-am dat voie și n-am mai anunțat pe nimeni de la club. Eram supărat și eu.

Mi-a spus: ‘Dar, nu mi-ați dat dumneavoastră voie?’. Eu am rămas șocat, pentru că nu știam ce se vorbește în România. Louis se va întoarce la antrenamente. Nu există nici o problemă cu el”.

