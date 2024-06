. Partida făcută de elevii lui Edi Iordănescu nu a fost una impresionantă și a ridicat multe semne de întrebare. Așadar, despre blocajul echipei naționale a vorbit și Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu explică blocajul echipei naționale în meciul România – Bulgaria 0-0

Mircea Lucescu a analizat foarte atent duelul cu Bulgaria și a explicat blocajul echipei naționale. “Il Luce” este de părere că elevii lui Edi Iordănescu încep să simtă presiunea care îi așteaptă la EURO 2024.

Pe lângă acest lucru, Mircea Lucescu este de părere că România ar trebui să fie susținută la Campionatul European din Germania, iar jucătorii trebuie să fie înțeleși. Deoarece pentru mulți este prima dată în carieră când evoluează într-o competiție atât de importantă.

“S-au văzut momentele de neînțelegere, mai ales în ceea ce privește organizarea jocului. E primul meci, dar vine și al doilea.

Toată lumea își face probleme. Nimeni nu se duce la europene convins că va putea câștiga. Se vede că echipa nu s-a întâlnit de mult timp.

Nu pot să spun că e suficient timp, meciul de astăzi nu contează. Îmi aduc aminte, înainte de Mondialul din 1970, am făcut egal, 0-0, cu Iugoslavia și tot așa era scepticism. Trebuie să-i înțelegem și pe jucători că e presiune mare de tot.

Nu e vorba de a ieși în evidență, echipa trebuie să iasă în evidență. Au întâlnit o echipă ambițioasă și care a făcut mult pressing”, a declarat Mircea Lucescu după România – Bulgaria 0-0.

Nicolae Stanciu, acid cu fanii care au huiduit naționala pe Stadionul Steaua

“Ne doream să câștigăm, dar cred că cel mai important e că suntem toți sănătoși. Mai avem două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri.

Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări… S-a ratat un penalty? Și eu am ratat, și Dennis. Ne întrebați de griji…

În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul. Am făcut 0-0, nu am luat gol. E clar că mai sunt lucruri de pus la punct, dar de ce să vă faceți griji? Credeți că e ușor? În primul rând, nu credeați că ne calificăm.

Acum a venit lumea… În afară de copii, pe care i-am salutat, și au plecat imediat după ce s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO, nu?

Nu știu dacă sunt așteptări prea mari, dar cum a zis și Vali ‘Ăștia suntem, pe ăștia îi aveți’. Noi mergem la EURO și vă garantez că vom da tot ce avem mai bun. A fost un amical, încă nu a început EURO. Vom ajunge acolo și sperăm să fim cea mai bună versiune a noastră”, a spus Nicolae Stanciu după meci.