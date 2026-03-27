Mircea Lucescu, făcut praf de fostul său elev de la Galatasaray după Turcia – România 1-0: „S-a hrănit din pâinea lui Fatih Terim”

În contextul meciului Turcia – România 1-0 de joi seară, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Mircea Lucescu (80 de ani) a primit mai multe dovezi evidente de respect din partea turcilor. Relevant în acest sens este episodul petrecut cu ocazia conferinței de presă susținute de „Il Luce” înaintea partidei de la Istanbul. Atunci, un jurnalist cunoscut din Turcia, cu o experiență vastă, i-a pupat mâna românului în semn de respect.

Mircea Lucescu, criticat de fostul său jucător de la Galatasaray după Turcia – România 1-0

De asemenea, după partidă, El a dorit să puncteze că aportul său din perioada în care a condus naționala acestei țări a contat decisiv în dezvoltarea actualei generații. Ulterior însă, tot după finalul jocului de pe stadionul lui Beșiktaș, au început să apară în media din Turcia și voci care l-au criticat destul de dur pe selecționerul naționalei României. De exemplu, Ei au subliniat că diferența dintre cele două echipe a fost mai mult decât evidentă.

De asemenea, după acest moment, experimentatul tehnician român a fost atacat și de către un fost fotbalist important pentru Turcia. Este vorba despre Fatih Akyel, fost fundaș dreapta, în prezent în vârstă de 48 de ani. De-a lungul carierei sale, el a jucat pentru echipe importante din țara sa, precum Galatasaray, fiind antrenat acolo în sezonul 2000-2001, înainte să plece în Spania, la Mallorca, chiar de către Mircea Lucescu, Fenerbahce și Trabzonspor, printre altele, precum Genclerbirligi, Kasimpașa, Kocaelispor sau Tepecikspor.

De asemenea, Akyel a mai evoluat și în Germania, la Bochum, dar și în Grecia, la PAOK Salonic. Pentru naționala Turciei, a adunat de-a lungul timpului 64 de selecții, fără să apuce însă să lucreze și acolo cu Lucescu, întrucât ultima dată a fost convocat la prima reprezentativă în 2006. Acum, el a vorbit despre parcursul lui „Il Luce” ca antrenor la Galatasaray și a apreciat că performanțele românului la echipa din Istanbul sunt în general supraestimate.

Ce a spus Fatih Akyel, fost coechipier cu Gică Hagi și Gică Popescu la Galatasaray

El crede că românul a beneficiat atunci de o echipă foarte bună creată anterior de către Fatih Terim, cel care a adus la gruparea Cim Bom Cupa UEFA în 2000, cu Gică Hagi și Gică Popescu în teren. Ulterior, echipa a fost preluată de Lucescu, cel care a cucerit la scurt timp Supercupa Europei. Fatih Akyel a prins la formația din Istanbul ambele momente. În 2002, antrenorul român a câștigat și titlul de campion în Turcia cu Galata, dar fostul fundaș dreapta plecase deja de la echipă. Un an mai târziu, „Il Luce” a repetat performanța cu marea rivală Beșiktaș. În perioada august 2017 – februarie 2019, Lucescu a fost selecționerul Turciei, după cum s-a notat și anterior.

„Lucescu s-a hrănit din pâinea lui Fatih Terim. Galatasaray era deja o echipă gata făcută. Am câștigat atunci Supercupa Europei. Abordarea lui era diferită. Cu Fatih antrenor eram o echipă ofensivă. Cu Lucescu, una defensivă. Câștigam meciuri cu scoruri la limită, rezultate sterile”, a spus Fatih Akyel despre Mircea Lucescu în presa din Turcia, citat de Ajansspor.

